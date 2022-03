Kotromanović: 'Termobaričke rakete u Ukrajini? To bi bio masakr! Putin još ne računa s tim'

Ustudiju Večernjeg lista u ponedjeljak je gostovao Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata.

U svojstvu vojnog analitičara Večernjeg lista analizirao je najnovije informacije iz Ukrajine gdje šesti dan traje ruska invazija.

Kako komentirate najnoviju situaciju u Ukrajini? Čini se da su Rusi pojačali intenzitet napada, a velike bitke vode se oko Harkiva.

Vladimir Putin ubacio je u višu brzinu. Nesumnjivo je da su Rusi izdominirali zračnim prostorom. Uspjeli su neutralizirati većinu ukrajinskih borbenih aviona. Ono što me zabrinjava jest i ruska dominacija na jugu Ukrajine, kod grada Mariupolja kojeg su, čini se, u potpunosti okružili. Ruska namjera je spojiti istočnu regiju Donbas gdje su ruski separatisti s anektiranim Krimom i Mariupoljem na jugu. U narednim danima bi manji ukrajinski gradovi mogli početi padati. Ruska vojska je veća ali ipak nedovoljna za osvajanje cijele Ukrajine, zato je njihova taktika aktivirati niz žarišta u zemlji i na taj način zauzimati cjelinu po cjelinu.

Mogu li se Ukrajinci sada uspješno oduprijeti pojačanoj ruskoj agresiji? Zapadne zemlje šalju oružje, ali oružju treba da stigne do cilja...

Mogu, Ukrajina nije mala zemlja. To je zemlja od 40 milijuna ljudi. Ukrajinu nitko ne može osvojiti lako. Ruski cilj je nakon spajanja Krima i Donbasa sve snage usmjeriti na Kijev i time će pokušati osnažiti svoju pregovaračku poziciju. Oružje koje šalju zapadne zemlje treba što prije stići do ukrajinske vojske. Njima su najpotrebnija protuoklopna sredstva i oružje za protuzračnu obranu. Budite sigurni da Vladimir Putin neće stati dok ne ostvari svoje ciljeve. Ne zaboravimo da u svakom trenutku on još može u Ukrajinu uputiti 50-60 tisuća vojnika.

Je li Putin odabrao taktiku "spaljene zemlje" kao u Čečeniji i Siriji?

U početku to nije bila Putinova taktika jer je prvih dana ruska vojska granatirala točno određene vojne ciljeve i ponašala se strateški. Međutim, taj plan očito nije upalio. Stoga se u narednim danima može očekivati nasumično granatiranje na gradove i prednji položaj ukrajinskih snaga. To će prerasti u pravi oružani sukob u kojem će, nažalost, nastradati i mnogi civili. Zato je važno da NATO, SAD i EU brzo reagira i šalje oružje što brže jer ako Rusi zauzmu strateške gradove oružje neće moći stizati i onda će Ukrajina početi padati po domino efektu. Moramo biti svjesni da Rusi nisu iskoristili niti polovicu svojih vojnih mogućnosti. To je zastrašujuće.

Što je točno termobaričko oružje koje će Rusija navodno koristiti u invaziji na Ukrajinu?

To je takozvano aerosolno oružje koje gradove i ljude uništava u sekundi. Termobaričke rakete sadrže vrlo eksplozivnu mješavinu goriva i kemikalija te odašilju nadzvučne udarne valove koji doslovno pale sve pred sobom. Ako Putin upotrijebi termobaričke rakete onda će to biti presedan, a o ljudskim žrtvama ne treba ni govoriti.

Kolika je vjerojatnost da Rusija upotrijebi termobaričko oružje?

Sasvim je moguće. Veliki dio ruske vojske zaziva korištenje jačeg oružja. Treba imati na umu da je ovaj rat "biti ili ne biti" i za Rusiju, ne samo za Ukrajinu. Rusija je krenula u invaziju, to je narod koji se ne predaje tek tako. Ako izgube ovu bitku Rusija će biti praktično izbrisana na međunarodnom planu, a ruski narod osramoćen i ponižen, a Putin će morati odgovarati narodu za gubitke i ekonomsku štetu.

Vojni analitičari govore da za svijet ne bi bilo dobro da se Putin osjeća ugroženim jer je on u bijesu i očaju spreman na sve...

Vladimir Putin je hladnokrvni autokrat koji je potekao iz KGB-a. On nikada nije pokazivao emocije, ali vidjeli smo posljednjih dana da je ipak nervozan. Vidjelo se to po načinu dijaloga sa šefom obavještajne službe i ministrom obrane. On je bahati i licemjerni dedek od kojeg svijet sada, nažalost, strepi jer je u pozamašnim godinama odlučio povući poteze koji bi mogli biti katastrofalni za Rusiju.

Kako komentirate jučerašnju nervoznu reakciju srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je kazao da Hrvatska i zemlje u regije koriste ukrajinsku krizu kako bi napadale Srbiju jer svima smeta napredak i uspjeh njegove zemlje?

On je danima bio u dilemi kako će se postaviti jer je očito da više ne može sjediti na dvije stolice. Zbog toga je nervozan. Ne razumijem o kakvim uspjesima Srbije priča? Ovakvom odlukom izabrao je pogrešnu stranu povijesti i ugrozio cijeli narod. Očekujem od europske zajednice da od njega jasno zatraže očitovanje želi li on biti dio zapadnog, kulturnog i civiliziranog svijeta ili dio takozvanog "srpskog sveta".

Može li se rat u Ukrajini preliti u BiH? Tu prvenstveno mislimo na secesionističke težnje RS-a kojeg predvodi Milorad Dodik, a koji je Putinov veliki prijatelj?

Iskreno ne vjerujem da može doći do ikakvog ozbiljnijeg sukoba na području BiH, naprosto iz razloga što nijedna strana samostalno ne raspolaže takvim ambicijama i kapacitetima. Milorad Dodik već odavno provodi svoju secesionističku politiku i želi destabilizirati BiH odcjepljenjem RS-a. Mislim da je sada pravo vrijeme da međunarodna politika maksimalno neutralizira takve politike. Osim toga, drago mi je vidjeti da EU i NATO budnim okom prate stanje na Balkanu i šalju pojačanja na Kosovo, Crnu Goru i BiH. To je jasna poruka Dodiku.

Emmanuel Macron ostao je posljednji zapadni državnik s kojim Vladimir Putin razgovara. Zašto je to tako?

On doživljava ozbiljno Macrona i novog njemačkog kancelara Olafa Scholza. To je logično jer je riječ o dvije najvažnije i najmoćnije europske zemlje. Putin je svjestan činjenice da će se Francusku i Njemačku nešto pitati kad dođe vrijeme istinskih pregovora između Moskve i Kijeva.

