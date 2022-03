VIDEO Pogledajte što su napravili diplomati kada se u UN videolinkom javio Lavrov

Predstavnici Europe i drugih saveznika napustili su Konferenciju UN-a o razoružanju u Ženevi kada im se putem videolinka javio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Na snimci koju je objavila francuska delegacija vidi se kako deseci dužnosnika napuštaju dvoranu dok Lavrov svoje obraćanje započinje putem videoveze.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D