VIDEO Nevjerojatan trenutak! Otac se borio s masivnim morskim psom, a onda zaronio: 'Sin je bio užasnut'

Tristan Turner, hrabri Australac, uhvaćen je na kameri dok je spašavao ogromnog morskog psa kojeg su njegovi sinovi slučajno ulovili. Incident se dogodio otoku Kangaroo u Južnoj Australiji . Sinovi gospodina Turnera ulovili su brončanog morskog psa dok su pecali, a da bi oslobodio morskog psa iz ribarske mreže, gospodin Turner ga je hrabro uhvatio za rep i odvukao do brodske rampe, gdje je uklonio udicu iz njegovih usta. "Trebali smo izvaditi udicu i pustiti ga, pa sam ga samo odveo do brodske rampe s kamenja, izvadio udicu i ponovno ga pustio da pliva," rekao je gospodin Turner, piše DailyMail.

Gospodin Turner je uspio vratiti morskog psa u vodu, a njegov sljedeći potez zapanjio je prisutne. Dok je još uvijek držao morskog psa, zaronio je pod vodu s njim i ispratio ga u dublje vode. Ovo je izazvalo smijeh i pljesak okupljene publike. "Uvijek mi je bio san plivati s jednim i imao sam priliku kada sam ga puštao, uhvatio sam ga za peraju i provozao se," rekao je gospodin Turner.

I gospodin Turner i morski pas preživjeli su incident neozlijeđeni. "Oni su prilično prijateljska vrsta morskih pasa," dodao je gospodin Turner. Spašavanje morskog psa za gospodina Turnera bilo je samo još jedan dan na poslu. "Ljudi koji me poznaju znaju da volim vodu i radim prilično neobične stvari," rekao je. Prije nego što je počeo raditi sa morskim psima, sedam godina je radio s krokodilima na imanju svog prijatelja. "Moj sin je mislio da se nikada neću vratiti od tamo, definitivno je mislio da ću biti pojeden," dodao je.

A South Australian man has been dubbed the 'shark wrangler' after footage of him wrestling a bronze whaler emerged on social media. His friends and family think he's insane, but he claims it's harmless. https://t.co/TWh1KQh9q4 #7NEWS pic.twitter.com/vpEVyvVOov