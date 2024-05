VIDEO Može li se uz ovaj trik kontrolirati autonomna vozila? Pogledajte što je napravio influencer

Influencer Jason B Carr odlučio je testirati autonomno vozilo tvrtke Waymo koje kruži Phoenixom u Arizoni. On je izradio crnu majicu na kojoj je isprintan znak Stop te je stao pokraj ceste gdje je prolazilo autonomno vozilo. Svoje iskustvo objavio je na Instagramu gdje tvrdi da je automobil stao zbog znaka Stop na majici, no moguće je da se ovdje radi o rubnom slučaju zbog kojeg vozilo staje kako ne bi došlo do problema.

Carr vjeruje kako ga vozilo registrira kao radnika koji drži znak stop kako bi privremeno kontrolirao promet, no neki su u komentarima sugerirali da je moguće da je vozilo smatralo da se Carr uključuje u promet te je zbog toga stalo. To bi značilo da znak na majci nema veze sa zaustavljanjem.

Carr se odlučio i na drugi test. Istu je majicu obukao usred noći te je stajao na nogostupu i čekao reakciju automobila. Vozilo se zaustavilo u dvije od tri situacije, a na posljednjoj se vidi kako vozilo stoji sve dok se on nije pomaknuo u stranu i otišao.

Kako piše Carscoops, Waymo nije odgovorio na njihov upit da komentira ove slučajeve. Portal smatra kako se tvrdnja da je vozilo Carra vidjelo kao radnika koji drži znak čini vrlo razumnim objašnjenjem i da će se vozilo 'pogriješiti' te se zaustaviti iz opreza.

