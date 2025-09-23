Naši Portali
SNIMLJEN NESVAKIDAŠNJI TRENUTAK

VIDEO Macron zapeo u New Yorku pa nazvao Trumpa: Evo što mu je rekao

23.09.2025.
u 14:09

Tijekom svoje šetnje Manhattanom, Macron se fotografirao s prolaznicima, a jedan ga je muškarac poljubio u čelo

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zapeo je na ulicama New Yorka nakon što je policija blokirala ceste kako bi oslobodila put za američkog predsjednika Donalda Trumpa. U videu koji se širi društvenim mrežama, francuski predsjednik izašao je iz svog vozila pa nazvao američkog predsjednika

Na snimci se vidi kako policajac Macronu objašnjava da su ceste zatvorene kako bi se oslobodio prostor za Trumpovu predsjedničku povorku koja može uključivati više od desetak vozila. Dok je čekao, nazvao je Trumpa. "Hej, kako si? Pogodi što, čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe", kazao mu je. 

Druge snimke prikazale su Macrona kako hoda ulicom prema francuskom veleposlanstvu, još uvijek razgovarajući na mobitel. Tijekom svoje šetnje Manhattanom, Macron se fotografirao s prolaznicima, a jedan ga je muškarac poljubio u čelo, na što se francuski predsjednik nasmijao. 

Naizgled veseli razgovor između dvojice čelnika dolazi u napetom trenutku u francusko-američkim odnosima, nakon što je Macron prkosio Trumpu kako bi priznao palestinsku državu, navodi The Telegraph

Macron je u New Yorku zbog Opće skupštine UN-a. U svom govoru je, ukorivši administraciju Benjamina Netanyahua, rekao: "Ništa, ništa ne opravdava nastavak rata u Gazi". Macron je bio ključan akter u kampanji za priznavanje palestinske države od strane niza zemalja, a njegov govor uslijedio je dan nakon što su Velika Britanija, Kanada i drugi zapadni saveznici u nedjelju učinili isti povijesni korak.

Trump je ranije osudio priznanje kao "nagradu Hamasu". Govoreći o Macronu, rekao je: "On je drugačiji tip. U redu je, timski je igrač. Ali ono što kaže nije važno, to neće ništa promijeniti." Dodao je da je Macron "dobar momak" i "sviđa mi se", ali je rekao da njegova izjava "nema težinu".
