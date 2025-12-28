Sa Snježanom smo putovali u Sombor. Na putu magla, kamioni i poneki gastarbajter. Granični prijelaz na Bezdanu, a zatim pomalo kroz Bačku, sve do Sombora, drukčijeg nego u pjesmi Zvonka Bogdana. Ravan i širok, prostranih trgova, lijepih i moćnih panonskih palača, nezaprljan, bez grafita na zidovima, s pijacom na kojoj se i dalje čuju glasovi, jezici i naglasci onoga svijeta čijom su mnogoznačnošću određena djela i opusi Dezsőa Kosztolányija, Crnjanskog, Krleže… Bez tog Madžara iz Kupusine, koji na svom štandu prodaje crvenu papriku u svim njezinim oblicima i stanjima, slatku i ljutu, mljevenu i tucanu, nizanu na konac, u ogrlicu svjetskog poglavice, i cijeli je svoj raskošni repertoar dopunio flomasterom ispisanom napomenom "Paprika iz Kupusine", bez njega, da, nema više Miroslava Krleže. U Sombor smo došli na jedan dan i dvije noći. Zaputili smo se u teatar, u Narodno pozorište u kojemu su 8. veljače 2025., kao 541. premijera u povijesti kazališta, izvedeni "Gospoda Glembajevi". A sutra ćemo, na istome mjestu, gledati šestosatni "Semper idem", predstavu po memoarskoj knjizi Đorđa Lebovića, koja je na repertoaru od 2019., uvijek pred prepunim gledalištem, pred svaku se izvedbu karte u sat vremena rasprodaju. Obje je predstave režirao Gorčin Stojanović.