Drama kod Bijele kuće: Uperio laser u Trumpov helikopter, brzo su ga priveli. Nađen je i nož

Muškarac je uhićen u Washingtonu jer je navodno uperio laser na helikopter Marine One u kojem je bio američki predsjednik Donald Trump. Jacob Samuel Winkler optužen je za upiranje laserskog pokazivača na letjelicu, kazneno djelo koje nosi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora.

Agent Tajne službe, Diego Santiago, bio je u subotu u ophodnji blizu Bijele kuće, osiguravajući putanju predsjedničkog helikoptera, kada je uočio Winklera koji je bio bez majice i glasno razgovarao sam sa sobom, prema kaznenoj prijavi koju je pribavio Fox News. Winkler je uperio laser u Santiagovo lice, privremeno ga dezorijentirajući. Potom je, navodno, laser okrenuo prema Marine Oneu. Helikopter je nisko letio s obzirom na to da je polazio iz Bijele kuće i prevozio predsjednika.

"Prilikom približavanja, (Winkler) je pogledao gore, usmjerio isti crveni laserski pokazivač u smjeru Marine Onea i aktivirao crveni laserski snop", kako je navedeno u kaznenoj prijavi. Taj je potez, dodaje se, predstavljao opasnost za Marine One i sve putnike u helikopteru. Naime, postojao je rizik od privremenog sljepila i dezorijentacije pilota.

Winkler je brzo priveden, a navodno je govorio: "Trebao bih se ispričati Donaldu Trumpu" i "Ispričavam se Donaldu Trumpu". Istražitelji su zaplijenili crveni laserski pokazivač kao dokaz, zajedno s nožem s fiksnom oštricom duljine oko 7,5 centimetara.

Winkler je tvrdio da nije znao da je nezakonito uperiti laser na Marine One. "Rekao je da usmjerava laser na razne stvari, poput znakova za zaustavljanje", navedeno je u prijavi.