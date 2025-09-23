Novi udar na Brigitte Macron, žena koju su tužili otkrila što će tražiti od suda: 'Natjerat ću je'

Francuska prva dama Brigitte Macron suočena je s pravnom borbom u pokušaju da opovrgne tvrdnje američke komentatorice Candace Owens da je rođena kao muškarac. Ovaj spor, koji je započeo glasnim teorijama zavjere 2021., eskalirao je u međunarodnu pravnu dramu između Macronovih i Owens, privlačeći svjetsku pažnju. Glasine su se prvi put pojavile u francuskom časopisu Faits et Documents 2021., tvrdeći da je Brigitte Macron, rođena kao Brigitte Trogneux, zapravo njen stariji brat Jean-Michel Trogneux, te da nikada nije rodila svoju troje djece. Teorija je eksplodirala na YouTubeu nakon intervjua blogerica Natache Rey i Amandine Roy, dosegnuvši milijune pregleda. Macronovi su 2024. dobili tužbu za klevetu protiv Rey i Roy u Parizu, no žalbeni sud je ove godine poništio presudu na temelju slobode izražavanja. Macronovi su podnijeli žalbu na Vrhovni sud.

U ožujku 2025., Candace Owens, poznata po provokativnim stavovima i podcastu s preko 4,5 milijuna YouTube pretplatnika i gotovo 7 milijuna pratitelja na X-u, preuzela je teoriju. U seriji od osam dijelova Becoming Brigitte tvrdila je da je Brigitte rođena kao muško, da njezin prvi muž nije postojao, te da je cijela priča dio velike zavjere. Owens je izjavila da "uloži cijeli svoj profesionalni ugled" na ove tvrdnje, dodatno eskalirajući sukob, piše The Sun. U srpnju 2025., Emmanuel i Brigitte Macron podnijeli su tužbu za klevetu protiv Owens u Delawareu, gdje je registrirana njezina tvrtka. Tužba od 219 stranica optužuje Owens za širenje lažnih informacija radi profita i ozloglašenosti. Macronovi tvrde da su tvrdnje "vrlo uznemirujuće" za prvu damu i da odvraćaju pažnju predsjednika Macrona od državničkih dužnosti. Njihov odvjetnik, Tom Clare, najavio je za BBC da će predstaviti "fotografske i znanstvene dokaze", uključujući fotografije Brigitte dok je bila trudna, kako bi opovrgnuli tvrdnje.

Owens je uzvratila, zahtijevajući da Brigitte prođe liječnički pregled kod neovisnog liječnika i da se otkrije njezina medicinska dokumentacija. "Ovo nije Francuska, gdje Macronovi mogu raditi što žele. Ovo je Amerika", izjavila je Owens za Daily Mail, pozivajući se na Prvi amandman i slobodu govora. Njezini odvjetnici podnijeli su zahtjev za odbacivanje slučaja, tvrdeći da Delaware nije pravo mjesto za suđenje i da bi to izazvalo "značajne financijske poteškoće" za Owens.

Macron je žestoko negirao optužbe, nazvavši ih "lažnim i izmišljenim" tijekom govora na Međunarodni dan žena. "Kad je vaša obitelj napadnuta, to vas iscrpljuje", rekao je odvjetnik Clare za BBC, naglašavajući emocionalni teret ove afere. Spor izaziva šire pitanje o granicama slobode govora, osobito u doba društvenih mreža gdje dezinformacije mogu doseći milijune. Macronovi tvrde da je Owens iskoristila svoju platformu za širenje klevete, dok ona tvrdi da samo iznosi svoje uvjerenje. Pravni stručnjaci sugeriraju da će slučaj testirati ravnotežu između slobode izražavanja i zaštite osobnog ugleda, posebno kada su u pitanju javne ličnosti.

Slučaj je još u ranoj fazi, a zaraćene strane tek se trebaju suočiti na sudu. Ako sud u Delawareu prihvati tužbu, Owens bi mogla biti prisiljena na obranu svojih tvrdnji uz potencijalno invazivne zahtjeve, poput medicinskog pregleda Brigitte Macron. S druge strane, Macronovi riskiraju daljnje medijske kontroverze dok pokušavaju zaštititi svoj ugled.