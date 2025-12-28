Hitne pucaju po šavovima: Poledica stvara probleme, ljudi se skližu i lome kosti

Zbog poledice su se u noći na nedjelju u brojnim dijelovima Njemačke dogodile prometne nesreće, a ima i ozlijeđenih pješaka koji su napunili bolničke hitne prijeme, priopćila je policija. Poledica je posebice na istoku zemlje prouzročila brojne prometne nesreće. U glavnom gradu Berlinu, mnogi hitni prijemni centri bili su preopterećeni, a ljudi su dolazili s raznim prijelomima kostiju zbog ledenih uvjeta, izvijestile su u nedjelju novine Tagesspiegel.

Nakon što je u petak i subotu ujutro rosulja koja se smrzavala na tlu blokirala promet u Berlinu i uzrokovala mnoge ozljede pješaka zbog padova, zona poledice se sa sjevera spustila južnije prema saveznim pokrajinama Tiringija, Saska i Hessen. „Danas smo se uglavnom bavili nesrećama povezanima s poledicom,“ rekao je glasnogovornik policije u Saskoj.

U istočnom Hessenu, u Schenklengsfeldu, 19-godišnjak je zbog poledice automobilom sletio s ceste. Vozilo se više puta prevrnulo, priopćila je policija. Hitna pomoć prevezla je vozača te njegova 20-godišnjeg suputnika, koji je također teško ozlijeđen, u bolnicu.

Već tijekom prethodne noći, zbog skliskih cesta, došlo je do brojnih prometnih nesreća, ponajprije na sjeveru zemlje. Temperature u nedjelju mogu pasti na ispod nule, a na jugu može biti mjestimice još hladnije, priopćila je Njemačka meteorološka služba. Od sredine tjedna veći dio Njemačke a posebice istočni dio se nalazi pod jakim utjecajem anticiklone s istoka pa se temperature spuštaju i do minus 10. Od sredine sljedećeg tjedna meteorolozi predviđaju obilne sniježne padaline širom Njemačke.