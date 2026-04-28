Pijani 50-godišnjak slao lažnu dojavu o bombi u dvije škole

Pedesetogodišnji muškarac iz Dubrovnika, koji je bio pod utjecajem alkohola, osumnjičen je za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u dvije škole na području Dubrovnika i Mokošice, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Dojavu je uputio telefonski oko podneva, a protiv njega je u tijeku policijsko postupanje.
"Po zaprimanju dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova po završetku kojih se ustanovilo da su dojave bile lažne", navode iz policije.
Oduševljava i s 56: Evo kako se prva dama SAD-a Melania Trump mijenjala tijekom godina
FOTO Marko Grubnić pojavio se s pletenicama, Iva Majoli nakon dugo vremena zasjala, a kći našeg pjevača prvi put na eventu
Ova domaća voditeljica samo je nestala iz javnosti, a mnoge je šokiralo zašto se prošle godine pojavila na HRT-u
Ok pijanih budala i krivih drva uvijek će biti , ali ostale dojave treba shvatiti puno ozbiljnije....