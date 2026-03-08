Cure detalji novog Trumpova plana: Poslat će specijalne snage kako bi zaplijenili iranski nuklearni arsenal?

SAD i Izrael razgovarali su o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi zaplijenile njegove zalihe visoko obogaćenog urana u kasnijoj fazi rata, prema izvješću Axiosa u subotu. Bijela kuća još nije komentirala izvješće, koje citira četiri izvora upoznata s razgovorima. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je sprječavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje jedan od njegovih ratnih ciljeva. Obraćajući se novinarima u zrakoplovu Air Force One u subotu, Donald Trump je rekao da nije zainteresiran za pregovore s Iranom. Američki predsjednik je sugerirao da će rat završiti tek kada Teheran više ne bude imao funkcionalnu vojsku ili preostalo vodstvo na vlasti. Rekao je da bi bombardiranje moglo učiniti pregovore irelevantnima ako svi potencijalni vođe budu ubijeni, a vojska uništena. "U nekom trenutku, mislim da neće ostati nitko tko će možda reći 'Predajemo se'“, rekao je Trump.

U telefonskom intervjuu za CBS News Trump je odbacio prijetnje visokog iranskog dužnosnika Alija Larijanija, koji je na društvenim mrežama objavio da Washington mora "platiti cijenu" za američko-izraelske napade na Iran. "Nemam pojma o čemu priča, tko je on. Uopće me nije briga. Uopće me nije briga, već je poražen", kazao je Trump.

Larijani, jedan od ključnih figura u iranskom privremenom vodstvu nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija 28. veljače, pokušao je održati ton odvraćanja usred drugog tjedna rata. Trump je, međutim, njegove riječi nazvao nebitnima i nastavio hvaliti rezultate američko-izraelske kampanje. "Nevjerojatan je posao koji smo obavili", kazao je.

Nastavio je opisivati uništenje iranskih kapaciteta: "Tvornice se dižu u zrak dok mi govorimo. Mornarica je nestala, na dnu je mora. Četrdeset i dva broda, 42, u šest dana, 42 broda. Mornarica je nestala. Zračne snage su nestale. Svaki element njihove vojske je nestao. Njihovo vodstvo je nestalo. Nema ničega što nije nestalo", poručio je.