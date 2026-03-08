Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA STRATEGIJA

Cure detalji novog Trumpova plana: Poslat će specijalne snage kako bi zaplijenili iranski nuklearni arsenal?

Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
08.03.2026.
u 08:22

Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je sprječavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje jedan od njegovih ratnih ciljeva.

SAD i Izrael razgovarali su o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi zaplijenile njegove zalihe visoko obogaćenog urana u kasnijoj fazi rata, prema izvješću Axiosa u subotu.  Bijela kuća još nije komentirala izvješće, koje citira četiri izvora upoznata s razgovorima.  Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je sprječavanje Irana da ikada dobije nuklearno oružje jedan od njegovih ratnih ciljeva.  Obraćajući se novinarima u zrakoplovu Air Force One u subotu, Donald Trump je rekao da nije zainteresiran za pregovore s Iranom.  Američki predsjednik je sugerirao da će rat završiti tek kada Teheran više ne bude imao funkcionalnu vojsku ili preostalo vodstvo na vlasti. Rekao je da bi bombardiranje moglo učiniti pregovore irelevantnima ako svi potencijalni vođe budu ubijeni, a vojska uništena.  "U nekom trenutku, mislim da neće ostati nitko tko će možda reći 'Predajemo se'“, rekao je Trump. 

U telefonskom intervjuu za CBS News Trump je odbacio prijetnje visokog iranskog dužnosnika Alija Larijanija, koji je na društvenim mrežama objavio da Washington mora "platiti cijenu" za američko-izraelske napade na Iran. "Nemam pojma o čemu priča, tko je on. Uopće me nije briga. Uopće me nije briga, već je poražen", kazao je Trump.

Larijani, jedan od ključnih figura u iranskom privremenom vodstvu nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija 28. veljače, pokušao je održati ton odvraćanja usred drugog tjedna rata. Trump je, međutim, njegove riječi nazvao nebitnima i nastavio hvaliti rezultate američko-izraelske kampanje. "Nevjerojatan je posao koji smo obavili", kazao je. 

Nastavio je opisivati uništenje iranskih kapaciteta: "Tvornice se dižu u zrak dok mi govorimo. Mornarica je nestala, na dnu je mora. Četrdeset i dva broda, 42, u šest dana, 42 broda. Mornarica je nestala. Zračne snage su nestale. Svaki element njihove vojske je nestao. Njihovo vodstvo je nestalo. Nema ničega što nije nestalo", poručio je. 
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
AL
Aleluja
08:30 08.03.2026.

Koji nuklearni aresnal? Jučer je rekao da taj više ne postoji, da su sve uništili. Taj se toliko upleo u vlastite laži da više nema pojma što priča, što je jučer slagao, što prekjučer, a što će danas....

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
08:57 08.03.2026.

To je onaj arsenal koji su Obiliated prošle godine?

Avatar AFUERA
AFUERA
08:53 08.03.2026.

Postaje smijesno,u zadnjem bombardiranju ste rekli da je sve unisteno 70m pod zemljom. To bi pravi novinari trebali shvatiti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
MATILDIN EFEKT

Genijalne žene koje su stvarale povijest, a čija su otkrića i slavu prisvojili njihovi muževi ili kolege

Iako su njihove stvarne autorice žene, mnoga od najvećih znanstvenih, umjetničkih i književnih djela potpisana su muškim imenima. Od znanstvenih laboratorija, do umjetničkih ateljea, doprinos žena kroz povijest sustavno je umanjivan, ignoriran, a nerijetko i potpuno izbrisan, dok su slavu požnjeli muškarci s kojima su dijelile život i rad. Iako je njihova uloga u nekima od najvećih otkrića i umjetničkih djela bila ključna, imena tih tihih partnerica i nevidljivih, zaboravljenih suradnica, namjerno su izbrisana iz priče o uspjehu. Njihov rad postao je temelj slave njihovih muževa ili kolega, dok su one ostale zarobljene u sjeni kućanskih obaveza, društvenih normi i emocionalnih ucjena. Taj je fenomen je 1993. godine dobio i svoj službeni naziv - “Matildin efekt”.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!