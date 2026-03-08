Trump zaprijetio Iranu: Novi vrhovni vođa neće dugo opstati bez odobrenja SAD-a

Kako se u Iranu sve više približava trenutak imenovanja novog vrhovnog vođe, predsjednik Donald Trump u nedjelju je poručio da taj čelnik „neće dugo potrajati” ako prije toga ne dobije odobrenje Sjedinjenih Američkih Država.

„Morat će dobiti naše odobrenje”, rekao je predsjednik u razgovoru za ABC News. „Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati. Želimo biti sigurni da se nećemo morati vraćati svakih deset godina, u vrijeme kada možda nećete imati predsjednika poput mene koji je spreman to učiniti.”

Trump je pritom dodao kako mu je cilj spriječiti scenarij u kojem bi se međunarodna zajednica ponovno suočila s istim problemom za nekoliko godina. „Ne želim da se ljudi za pet godina moraju ponovno vraćati na isto pitanje, ili, još gore, dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja”, poručio je američki predsjednik.