NAPETOSTI S IRANOM

Trump zaprijetio Iranu: Novi vrhovni vođa neće dugo opstati bez odobrenja SAD-a

Eva Berišić
08.03.2026.
u 16:32

Trump je pritom dodao kako mu je cilj spriječiti scenarij u kojem bi se međunarodna zajednica ponovno suočila s istim problemom za nekoliko godina.

Kako se u Iranu sve više približava trenutak imenovanja novog vrhovnog vođe, predsjednik Donald Trump u nedjelju je poručio da taj čelnik „neće dugo potrajati” ako prije toga ne dobije odobrenje Sjedinjenih Američkih Država.

„Morat će dobiti naše odobrenje”, rekao je predsjednik u razgovoru za ABC News. „Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati. Želimo biti sigurni da se nećemo morati vraćati svakih deset godina, u vrijeme kada možda nećete imati predsjednika poput mene koji je spreman to učiniti.”

Trump je pritom dodao kako mu je cilj spriječiti scenarij u kojem bi se međunarodna zajednica ponovno suočila s istim problemom za nekoliko godina. „Ne želim da se ljudi za pet godina moraju ponovno vraćati na isto pitanje, ili, još gore, dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja”, poručio je američki predsjednik.
VIDEO/FOTO Bukti rat,
vođa Iran Trump

VA
VanjaPlank
16:42 08.03.2026.

Trump je počinio ratni zločin u Iranu pobivši djecu u školi. Dali ga je itko pitao za topničke ili raketne dnevnike ?!/

Avatar adminov tatica
adminov tatica
16:52 08.03.2026.

Teško da ćeš doći do iranske nafte zućko nije ti to venecuela

ŽENE KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Od Wi-Fija do perilice posuđa: Izumi briljantnih žena koje su, sljedeći svoju viziju, stvorile inovacije bez kojih bi svakodnevica bila nezamisliva

Povijest inovacija često je pisana muškim rukopisom, no iza mnogih tehnologija i predmeta koje danas svakodnevno koristimo, uzimajući ih zdravo za gotovo, od bežičnog interneta i brisača na automobilu, do kompajlera i pancirnih prsluka, stoje genijalne žene. Te inovatorice i vizionarke, prkoseći društvenim normama i zakonskim ograničenjima koja su im nerijetko onemogućavala patentiranje izuma pod vlastitim imenom, promijenile su našu svakodnevicu i svijet.

