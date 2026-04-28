Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI GLOBALNI SAVEZ

Kanada pozvana na samit Europske političke zajednice

Coalition of the Willing Summit in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
1/3
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
28.04.2026.
u 16:31

Samiti EPC-a održavaju se dvaput godišnje, jedan u državi koja predsjedava Vijećem EU-a, a drugi u zemlji izvan EU-a.

Kanada je pozvana na sljedeći samit Europske političke zajednice početkom svibnja u Erevanu, što je prvi put da je neka neeuropska zemlja pozvana na taj skup. “Zajedno s premijerom Nikolom Pašinjanom pozvao sam kanadskog premijera Marka Carneya da sudjeluje kao gost na sljedećem samitu Europske političke zajednice u Erevanu”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. 

“Europa i Kanada nisu samo istomišljenici, nego više od toga - zajedno gradimo globalni savez za obranu mira, zajedničkog prosperiteta i multilateralizma”, istaknuo je Costa. Zbog stalne napetosti s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa Kanada nastoji ojačati svoje trgovinske veze s Europom.

Sastanak na vrhu Europske političke zajednice održat će se 4. svibnja u glavnom gradu Armenije Erevanu. Europska politička zajednica (EPC) osnovana je na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon ruske invazije na Ukrajinu. Prvi sastanak održan je u listopadu 2022. godine u Pragu. Taj forum okuplja 47 europskih zemalja, sve osim Rusije i Bjelorusije, radi koordinacije odgovora na zajednička pitanja i izazove. EPC nema svoje tajništvo, stalno osoblje ni financijska sredstva.

Samiti EPC-a održavaju se dvaput godišnje, jedan u državi koja predsjedava Vijećem EU-a, a drugi u zemlji izvan EU-a. Zadnji je održan jesenas u Kopenhagenu za vrijeme danskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Ključne riječi
samit Kanada EU

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!