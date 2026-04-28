Humanoidni roboti zbog manjka radnika nosit će prtljagu u zračnoj luci

Poznati po predanosti, ali i sve većem opterećenju, japanski radnici koji rukuju prtljagom uskoro će dobiti neobične kolege u zračnoj luci Haneda u Tokiju – robote kojima će, doduše, trebati redovite pauze za punjenje.

Japan Airlines planira od početka svibnja uvesti humanoidne robote u probni rad, s ciljem njihove dugoročne primjene kao rješenja za kronični nedostatak radne snage, piše The Guardian.

Roboti kineske proizvodnje premještat će prtljagu i teret na pisti zračne luke Haneda, kroz koju godišnje prođe više od 60 milijuna putnika. Projekt se provodi u suradnji s GMO Internet Group, a testna faza trajat će do 2028. godine.

Cilj je smanjiti opterećenje zaposlenika u uvjetima snažnog rasta dolaznog turizma i sve izraženijeg nedostatka radnika. U nedavnoj demonstraciji za medije robot visine 130 centimetara, proizvođača Unitree, oprezno je prebacivao teret na pokretnu traku uz zrakoplov i pritom “mahnuo” kolegi.

Predsjednik tvrtke JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, istaknuo je kako će roboti u fizički zahtjevnim poslovima “neizbježno smanjiti opterećenje radnika i donijeti značajne koristi zaposlenima”. Ipak, ključni zadaci poput sigurnosti ostat će u rukama ljudi.

Japan se suočava s istodobnim rastom broja stranih turista i starenjem te smanjenjem domaće populacije. Prema podacima Japan National Tourism Organization, zemlju je u prva dva mjeseca 2026. posjetilo više od sedam milijuna ljudi, nakon rekordnih 42,7 milijuna prošle godine.

Procjene pokazuju da će Japanu do 2040. trebati više od 6,5 milijuna stranih radnika kako bi održao gospodarski rast, dok domaća radna snaga nastavlja padati. Iako broj stranaca u zemlji raste, vlasti su pod sve većim političkim pritiskom da ograniče useljavanje.

Predsjednik GMO AI and Robotics, Tomohiro Uchida, upozorio je da se zračne luke, unatoč visokoj razini automatizacije, i dalje uvelike oslanjaju na ljudski rad te se suočavaju s ozbiljnim nedostatkom radne snage.

Roboti mogu raditi neprekidno dva do tri sata, a planira ih se koristiti i za druge poslove, poput čišćenja kabina zrakoplova.