Ovi ljudi tvrde da je Trump lažirao pokušaj atentata

Pokušaj napada na američkog predsjednika Donalda Trumpa probudio je velik broj teoretičara zavjere koji na internetu tvrde da je država lažirala događaj kako bi porastao rejting administracije. Naoružani napadač pokušao je u subotu upasti u dvoranu u hotelu u Washingtonu u kojoj je bio Trump, na kraju je uhićen, a predsjednik i najviši dužnosnici su evakuirani. Društvene mreže poput X-a i Blueskya prepune su teorija kojima ljudi dovode u pitanje službeni narativ. Ljevičarski i krajnje lijevi aktivisti, koji su izrazito kritični prema Trumpu, dominiraju kao autori, ali o njemu pišu i neki krajnje desni influenceri.