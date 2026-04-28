Ostaci žrtava Titana vraćeni obitelji kao 'kašasta masa u kutijama za cipele'

Posmrtni ostaci britanskog poduzetnika Shahzada Dawood i njegova sina Suleman Dawood, poginulih u katastrofi podmornice Titan, predani su obitelji u stanju koje je supruga i majka Christine Dawood opisala riječima: “kašasta masa u dvije male kutije za cipele”. Otac (48) i 19-godišnji sin bili su među pet putnika koji su 18. lipnja 2023. izgubili život tijekom zarona prema olupini Titanic u podmornici kompanije OceanGate. Plovilo je tijekom spuštanja doživjelo imploziju, a svi putnici, uključujući i direktora tvrtke, poginuli su na mjestu.

Gotovo tri godine nakon tragedije, Christine Dawood prvi put javno progovara o razdoblju koje je uslijedilo nakon nesreće, uključujući dugotrajno čekanje na povrat posmrtnih ostataka. “Na tijela smo čekali devet mjeseci”, rekla je za The Guardian. “Zapravo, kad kažem tijela, mislim na ono što je od njih ostalo. Dobili smo dvije male kutije, poput kutija za cipele.”

Kako navodi, ostaci su pronađeni na dnu oceana i identificirani DNK analizom američke obalne straže. “Nije bilo mnogo toga što su mogli izdvojiti”, kazala je. “Postoji velika masa koju ne mogu razdvojiti, sve je izmiješano. Pitali su me želim li i dio toga, ali sam odbila. Tražila sam samo ono za što su sigurni da pripada Sulemanu i Shahzadi.”

U njihovoj obiteljskoj kući i danas se nalazi veliki model Titanica od 9090 Lego kockica koji je Suleman složio u svega dva tjedna. “Ljudi se uvijek iznenade kad ga vide”, priznaje. “Ali što sam trebala učiniti? Rastaviti ga? Sakriti? Suleman je uložio sate rada. Bio je očaran Titanicem još od velike izložbe koju smo posjetili dok smo živjeli u Singapore.”

Kobni zaron odvijao se u sjevernom Atlantiku, u blizini kanadske obale Newfoundland, no podmornica nikada nije stigla do cilja. Implozija se dogodila oko 500 metara iznad olupine. Kada je postalo jasno da je došlo do katastrofe, spasilačke službe zaključile su da je smrt bila trenutačna. “Moja prva misao bila je: ‘Hvala Bogu’”, kazala je. “Znala sam da Shahzada i Suleman nisu ni shvatili što se dogodilo. U jednom trenutku bili su tu, a u sljedećem, više nisu. Spoznaja da nisu patili bila mi je iznimno važna.”

Ideja o ekspediciji rodila se još 2020. tijekom pandemije, kada je obitelj naišla na ponudu OceanGatea. Nakon odgode, krajem 2022. ponovno su odlučili sudjelovati, unatoč cijeni od 500.000 dolara za dva mjesta. Nisu pronašli podatke o ranijim nesrećama civilnih podmornica, što ih je dodatno ohrabrilo, piše DailyMail.

Ključnu ulogu imao je i susret s osnivačem kompanije Stockton Rush, koji ih je uvjeravao u sigurnost projekta, naglašavajući da je Titan već više puta uspješno zaronio. Naknadno se pokazalo da su brojna upozorenja i tehnički problemi bili zanemareni, a podmornica nije imala potrebne certifikate niti standardne sigurnosne provjere.

U neočekivanom razvoju događaja, mjesto u podmornici koje je prvotno bilo rezervirano za Christine prepustila je sinu. “Bila sam sretna što će stvarati uspomene s ocem. To ne mogu promijeniti”, rekla je. Obitelj je sredinom lipnja 2023. iz London otputovala u Kanadu, a potom brodom na otvoreno more. Uvjeti na matičnom brodu bili su, prema njezinim riječima, loši i neprilagođeni putnicima.

Na dan zarona, 18. lipnja, u podmornicu su se ukrcali otac i sin zajedno s Rushom, britanskim milijarderom Hamish Harding te francuskim stručnjakom Paul-Henri Nargeolet. Kontakt s plovilom izgubljen je nedugo nakon početka spuštanja. Isprva su članovi posade pokušavali umiriti obitelj, no kako je vrijeme prolazilo, postajalo je jasno da se događa najgore. “Bilo je kao lavina koja se približava”, opisala je. “Znate da dolazi i da će vas pogoditi, ali nemate kamo pobjeći.”

Nakon višednevne potrage, 22. lipnja pronađeni su ostaci podmornice na dnu oceana. Američka obalna straža tada je objavila: “Sve upućuje na to da je došlo do katastrofalnog događaja.” Kasnija istraga potvrdila je da je do implozije došlo uslijed pucanja trupa pod ekstremnim pritiskom dubine. Zaključeno je da se tragedija mogla izbjeći te da je rezultat nedovoljnog testiranja i neodgovornog pristupa sigurnosti.

Danas, godinama nakon gubitka, Christine Dawood i dalje se suočava s posljedicama tragedije. Sobe njezina supruga i sina ostale su netaknute, a povremeno se bori s napadajima panike. U spomen na sina nedavno je prehodala put od London do Glasgow, gdje je studirao, a planira i osnivanje centra za pomoć osobama koje prolaze kroz tugu i traumu, kao trajni podsjetnik na supruga i sina.