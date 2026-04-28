Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INICIAJTIVA TRIJU MORA

Plenković iz Dubrovnika: Svijet se promijenio iz temelja, nismo više periferija

Zagreb: Zoran Milanović i Andrej Plenković na obilježavanju 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
28.04.2026.
u 16:36

Na samitu Inicijative triju mora u Dubrovniku premijer Plenković i regionalni čelnici istaknuli su nužnost jačanja energetske i infrastrukturne povezanosti kroz milijardska ulaganja i čvršću suradnju sa SAD-om u bitno promijenjenom geopolitičkom okruženju.

Inicijativa triju mora (3SI) u današnjem geopolitičkom okruženju “nije samo relevantna, nego i neophodna”, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković u Dubrovniku otvarajući njezin samit. "Svijet iz 2026. nije svijet iz 2016.”, naglasio je Plenković u uvodnom govoru na otvarenju političkog dijela skupa. "Geopolitički krajolik promijenio se iz temelja”. Samit 3SI-ja nakon deset godina vratio se u Dubrovnik, domaćina prvog skupa Inicijative 2016. godine. U međuvremenu se energetska sigurnost pretvorila "iz tehničkog pitanja u strateški imperativ", kazao je premijer. U takvom okruženju Inicijativa triju mora "nije samo relevantna, nego i neophodna", naglasio je. Hrvatska i SAD potpisali sporazume "vrijedne milijarde". Trumpov ministar: "Ovaj dio Europe dolazi zdravom razumu".

Iz vlade su ranije naglašavali da se skupom u Dubrovniku Inicijativa želi uvesti u novo desetljeće tako da se stavi veći naglasak na investicije, posebno iz privatnog sektora. Uoči otvaranja političkog dijela skupa, Europska investicijska banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i niz razvojnih banaka iz država članica Inicijative potpisale su sporazum o pokretanju “fonda fondova” za ulaganje u infrastrukturu koja će snažnije povezati područje između triju mora. Hrvatska je na skupu predložila da financiranje postane jedno od četiri stupa Inicijative, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu te se založila da se taj format “globalizira”, odnosno poveže s “najdinamičnijim trgovinskim rutama na svijetu”. 

Područje između Baltika, Crnog mora i Jadrana nije “periferni kut Europe, nego prirodna ulazna točka prema Aziji”, rekao je Plenković. Inicijativu su 2015. pokrenuli tadašnji predsjednici Hrvatske i Poljske, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrzej Duda, u utorak također prisutni u Dubrovniku.  Karol Nawrocki, novi predsjednik Poljske, u utorak je po prvi put predstavljao svoju zemlju na skupu Inicijative. Pozvao je na “odvažnost” financijskih instrumenata Inicijative, predlažući osnivanje razvojne banke 3SI-ja, ali i pozdravivši osnivanje “fonda fondova”.

3SI zasad nije predstavljena ‘formalnom’ institucijom, pa se većina odluka donosi na skupovima. Poljski predsjednik rekao je da u Dubrovniku nije napravljen korak prema punoj institucionalizaciji, no da je dogovoreno kako je učiniti ubrzanijom i djelotvornijom.  Nawrocki je pozvao da se “izbjegavaju ideološki pristupi koji potkopavaju” konkurentnost regije, navodeći klimatske politike koje nisu uvijek “u skladu s gospodarstvom”. Novi poljski predsjednik naglasio je i da Europi “ne treba manje Amerike” jer “samo ujedinjena transatlantska zajednica” može biti dovoljno snažna da se suoči sa zajedničkim geopolitičkim izazovima.

FOTO Milanović i Plenković našli se na istom mjestu: Pogledajte kako je protekao njihov susret
Zagreb: Zoran Milanović i Andrej Plenković na obilježavanju 110. obljetnice priznanja ravnopravnosti islama
1/48
Ključne riječi
Inicijativa triju mora Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!