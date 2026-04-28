Plenković iz Dubrovnika: Svijet se promijenio iz temelja, nismo više periferija

Inicijativa triju mora (3SI) u današnjem geopolitičkom okruženju “nije samo relevantna, nego i neophodna”, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković u Dubrovniku otvarajući njezin samit. "Svijet iz 2026. nije svijet iz 2016.”, naglasio je Plenković u uvodnom govoru na otvarenju političkog dijela skupa. "Geopolitički krajolik promijenio se iz temelja”. Samit 3SI-ja nakon deset godina vratio se u Dubrovnik, domaćina prvog skupa Inicijative 2016. godine. U međuvremenu se energetska sigurnost pretvorila "iz tehničkog pitanja u strateški imperativ", kazao je premijer. U takvom okruženju Inicijativa triju mora "nije samo relevantna, nego i neophodna", naglasio je. Hrvatska i SAD potpisali sporazume "vrijedne milijarde". Trumpov ministar: "Ovaj dio Europe dolazi zdravom razumu".

Iz vlade su ranije naglašavali da se skupom u Dubrovniku Inicijativa želi uvesti u novo desetljeće tako da se stavi veći naglasak na investicije, posebno iz privatnog sektora. Uoči otvaranja političkog dijela skupa, Europska investicijska banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i niz razvojnih banaka iz država članica Inicijative potpisale su sporazum o pokretanju “fonda fondova” za ulaganje u infrastrukturu koja će snažnije povezati područje između triju mora. Hrvatska je na skupu predložila da financiranje postane jedno od četiri stupa Inicijative, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu te se založila da se taj format “globalizira”, odnosno poveže s “najdinamičnijim trgovinskim rutama na svijetu”.

Područje između Baltika, Crnog mora i Jadrana nije “periferni kut Europe, nego prirodna ulazna točka prema Aziji”, rekao je Plenković. Inicijativu su 2015. pokrenuli tadašnji predsjednici Hrvatske i Poljske, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrzej Duda, u utorak također prisutni u Dubrovniku. Karol Nawrocki, novi predsjednik Poljske, u utorak je po prvi put predstavljao svoju zemlju na skupu Inicijative. Pozvao je na “odvažnost” financijskih instrumenata Inicijative, predlažući osnivanje razvojne banke 3SI-ja, ali i pozdravivši osnivanje “fonda fondova”.

3SI zasad nije predstavljena ‘formalnom’ institucijom, pa se većina odluka donosi na skupovima. Poljski predsjednik rekao je da u Dubrovniku nije napravljen korak prema punoj institucionalizaciji, no da je dogovoreno kako je učiniti ubrzanijom i djelotvornijom. Nawrocki je pozvao da se “izbjegavaju ideološki pristupi koji potkopavaju” konkurentnost regije, navodeći klimatske politike koje nisu uvijek “u skladu s gospodarstvom”. Novi poljski predsjednik naglasio je i da Europi “ne treba manje Amerike” jer “samo ujedinjena transatlantska zajednica” može biti dovoljno snažna da se suoči sa zajedničkim geopolitičkim izazovima.