FOTO Pogledajte zašto se ova fotografija masovno proširila: 'Zahvalna sam svakoj osobi na ovoj slici'

Samo nekoliko sati nakon što je prekinuta večera dopisnika Bijele kuće zbog pucnjave, predsjednik Donald Trump okupio je najbliže suradnike u Ovalnom uredu. Svi su još bili u svečanim smokinzima, a ozračje je bilo napeto dok su zajedno pregledavali snimke sigurnosnih kamera. Na fotografiji koju je snimio službeni fotograf Bijele kuće Daniel Torok, Trump sjedi za stolom i gleda snimku na telefonu. Oko njega su se okupili najbliži suradnici, naginjući se preko stola kako bi vidjeli što se točno dogodilo. Na stolu je stajala čaša dijetalne Cole, a pokraj nje fascikl s Trumpovim rukom ispisanim bilješkama i karakterističnim ispravcima flomasterom.

"Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino je s lijeve strane, a slijedi ga tajnik Ministarstva domovinske sigurnosti Markwayne Mullin. Potpredsjednik JD Vance isteže vrat i gleda preko Mullinova ramena. Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche također se naginje kako bi bolje pogledao, kao i Trumpov viši osobni savjetnik Boris Epshteyn. Državni tajnik Marco Rubi , držeći neidentificirano piće u limenci, gleda preko predsjednikovog ramena, kao i zamjenika načelnika kabineta Stephena Millera i ministra rata Petea Hegsetha . Muškarac koji drži telefon za predsjednika Trumpa je neidentificirani pripadnik Tajne službe koji želi ostati anoniman" , rekao je izvor iz Bijele kuće za Daily Mail.

Prema izvorima iz Bijele kuće, Trump je osobno inzistirao na detaljnoj analizi incidenta. Samo 14 minuta kasnije objavio je snimku sigurnosne kamere na Truth Socialu, na kojoj se vidi kako napadač trči prema dvorani i otvara vatru. Fotografija je brzo postala viralna, a mnogi je vide kao snažan simbol odlučnosti i jedinstva. Jedna korisnica je napisala: "Količina vjere, snage i moći na ovoj fotografiji izaziva trnce niz kralježnicu. Bog vas sve blagoslovio i Bog blagoslovio Ameriku". "Nevjerojatna fotografija. Zahvalna sam svakoj osobi na ovoj slici, posebno čovjeku koji sjedi u sredini", napisala je druga.

Svi su pod stolovima. Pogledajte Trumpov izraz lica

Državni tajnik Marco Rubio kasnije je u intervjuu pohvalio Trumpovo vodstvo. "Predsjednikova odluka da se vrati u Bijelu kuću, objavi video i obrati se naciji pokazala je pravo vodstvo. Smirio je naciju i omogućio nam da se okrenemo istrazi te nastavimo raditi za zemlju", kazao je.