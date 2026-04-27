Od stada ovaca i solarke do AI projekta od milijardi eura koji mijenja poziciju Hrvatske

S poduzetnikom Jakom Andabakom , koji zajedno s američkim partnerima stoji iza projekta Pantheon AI u Topuskom, razgovarali smo o razmjerima i ambiciji investicije, dodatnim detaljima razlozima zbog kojih je ušao u projekt te o tome što bi on mogao promijeniti za Hrvatsku – od energetike i infrastrukture do tržišta rada i tehnološkog razvoja.



Projekt Pantheon dolazi u trenutku kada Europa traži nove kapacitete za digitalnu i AI infrastrukturu, a postojeća tržišta suočavaju se s ograničenjima prostora i energije. Što se konkretno gradi u Topuskom, koliki je kapacitet sustava i vrijednost investicije i gdje ovaj projekt realno pozicionirate u odnosu na najveće postojeće podatkovne centre u Europi i globalno?



Rekao bih da svjedočimo globalnoj utrci u primjeni računarske tehnologije koja se razvija ogromnom brzinom i mijenja način na koji radimo, proizvodimo, stvaramo, učimo... Zahvaljujući tehnologiji, danas je moguće koristiti ogromne količine informacija i to predstavlja temelj daljnjeg razvoja. Radi se o inovacijskom razvojnom centru u području najsuvremenijih informatičkih tehnologija, dakle o umjetnoj inteligenciji, a ova investicija Hrvatsku pozicionira u sam vrh s razvijenim državama koje već sudjeluju u toj utrci. U Topuskom gradimo nešto što mi zovemo "inovacijsko-razvojni centar", Pantheon AI, a to je investicija koja se mjeri u milijardama eura. Kapacitet i mogućnosti svrstavaju je u sam vrh u Europi i svijetu po kapacitetu u primjeni vrhunske tehnologije.