INTERVJU: JAKO ANDABAK

Od stada ovaca i solarke do AI projekta od milijardi eura koji mijenja poziciju Hrvatske

Autor
Sandra Veljković
27.04.2026.
u 20:30

Jako Andabak, poduzetnik koji s američkim partnerima razvija projekt Pantheon: U Topuskom će se u sekundama procesuirati i primjenjivati znanje prikupljano stoljećima

S poduzetnikom Jakom Andabakom, koji zajedno s američkim partnerima stoji iza projekta Pantheon AI u Topuskom, razgovarali smo o razmjerima i ambiciji investicije, dodatnim detaljima razlozima zbog kojih je ušao u projekt te o tome što bi on mogao promijeniti za Hrvatsku – od energetike i infrastrukture do tržišta rada i tehnološkog razvoja.

Projekt Pantheon dolazi u trenutku kada Europa traži nove kapacitete za digitalnu i AI infrastrukturu, a postojeća tržišta suočavaju se s ograničenjima prostora i energije. Što se konkretno gradi u Topuskom, koliki je kapacitet sustava i vrijednost investicije i gdje ovaj projekt realno pozicionirate u odnosu na najveće postojeće podatkovne centre u Europi i globalno?

Rekao bih da svjedočimo globalnoj utrci u primjeni računarske tehnologije koja se razvija ogromnom brzinom i mijenja način na koji radimo, proizvodimo, stvaramo, učimo... Zahvaljujući tehnologiji, danas je moguće koristiti ogromne količine informacija i to predstavlja temelj daljnjeg razvoja. Radi se o inovacijskom razvojnom centru u području najsuvremenijih informatičkih tehnologija, dakle o umjetnoj inteligenciji, a ova investicija Hrvatsku pozicionira u sam vrh s razvijenim državama koje već sudjeluju u toj utrci. U Topuskom gradimo nešto što mi zovemo "inovacijsko-razvojni centar", Pantheon AI, a to je investicija koja se mjeri u milijardama eura. Kapacitet i mogućnosti svrstavaju je u sam vrh u Europi i svijetu po kapacitetu u primjeni vrhunske tehnologije.

Avatar Zavratnica
Zavratnica
21:23 27.04.2026.

2 članka na Jutarnjem, 2 članka na Večernjem. Zanimljivo. Piše da nisu sponzorirani.

DU
Dubokogrlo
21:24 27.04.2026.

skoncentrirajte se samo na ovo: "Projekt Pantheon dolazi u trenutku kada Europa traži nove kapacitete za digitalnu i AI infrastrukturu, a postojeća tržišta suočavaju se s ograničenjima prostora i energije." to znaci da europa nema vise pristup vodi i energiji a kad uloze 50 milijardi to znaci da hrvatska u tom dijelu nema vise suverinitet nad nicime ni nad vodom, ni zemljom apsolutno nicime. vecernji savjetujem da dodjete do pisanog ugovora i vidjet ce te o cemu govorim.

22:05 27.04.2026.

Jako Andabaka je bio vlasnik hotela na Braču, Brelima , govorio tu će radit naši mladi, prodao sve nedavno Arapima i pobjegao iz turizma. Provjeriti na internetu lanac SUNCE. Da ne bude i s ovim tako

