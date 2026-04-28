Teške riječki njemačkog kancelara. Evo što je rekao o Trumpu!

8:45 - Energetska kriza uzrokovana ratom u Iranu sve se snažnije odražava na globalno tržište, pri čemu jedni ostvaruju rekordne profite, dok se drugi suočavaju s ozbiljnim problemima.

Naftni i plinski div BP zabilježio je više nego dvostruko veći profit u prvom tromjesečju, ponajviše zahvaljujući rastu cijena energenata. Kako prenosi Sky News , kompanija je ostvarila dobit od 3,198 milijardi dolara, što je znatno iznad očekivanja analitičara i više nego dvostruko u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz BP-a su istaknuli da rezultat “odražava iznimno uspješno trgovanje naftom” u uvjetima poremećenog tržišta. Cijene nafte snažno su porasle nakon što je zbog sukoba praktički zatvoren Hormuški tjesnac, kroz koji inače prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom.

S druge strane, Iran se suočava s ozbiljnim logističkim problemima. Prema pisanju Bloomberga , zemlji ubrzano ponestaje prostora za skladištenje sirove nafte, a preostali kapaciteti dovoljni su za još samo 12 do 22 dana. Američka pomorska blokada smanjila je izvoz za oko 70 posto, a promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je potpuno zaustavljen.

Ako se situacija ne promijeni, Iran bi već sredinom svibnja mogao biti prisiljen dodatno smanjiti proizvodnju za oko 1,5 milijuna barela dnevno. Ipak, zbog odgođenih isporuka i naplate, puni financijski učinak krize neće se osjetiti odmah, već s vremenskim odmakom od nekoliko mjeseci.

8:30 - Njemački kancelar Friedrich Merz izazvao je pažnju oštrom kritikom američke politike prema Iranu, poručivši da je SAD Trumpova administracija “ponižena” od strane Teherana. Govoreći pred studentima, Merz je ustvrdio da Iran vješto izbjegava pregovore i nadmudruje američku administraciju, piše Guardian .

“Iranci su vrlo vješti – ili u pregovorima ili u izbjegavanju pregovora. Puste Amerikance da dođu i odu bez rezultata”, rekao je Merz, dodajući da takva situacija predstavlja poniženje za SAD. Njegove izjave dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao dolazak svojih pregovarača na razgovore u Islamabad, gdje prethodni krug pregovora ionako nije donio napredak.

8:15 - Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski prijedlog za okončanje rata jer ne uključuje ključno pitanje - nuklearni program. Prema američkom dužnosniku, jasno je poručio da mu se takav prijedlog “ne sviđa”.

Riječ je o planu prema kojem bi Iran ublažio kontrolu nad Hormuškim tjesnacem ako SAD ukine blokadu i ako rat završi, dok bi se pitanje nuklearnog programa odgodilo za kasnije pregovore. Upravo je to, prema svemu sudeći, bio razlog Trumpova odbijanja. Unatoč krhkom primirju, Washington i Teheran i dalje su u pat-poziciji. Hormuški tjesnac ostaje ključna točka sukoba, kroz koju inače prolazi oko petine svjetske trgovine energentima, a globalne posljedice već se osjećaju kroz rast cijena.

Diplomatski pokušaji se nastavljaju, iranski ministar vanjskih poslova boravio je u Rusiji, dok su Pakistan i druge zemlje pokušavale posredovati u pregovorima. No konkretan napredak zasad izostaje. U međuvremenu, unatoč ograničenjima, kroz tjesnac su prolazila pojedina plovila. Među njima je prema navodima BBC-a i superjahta ruskog milijardera Alekseja Mordašova, što dodatno pokazuje koliko je situacija na terenu neujednačena i podložna izuzecima.