Poslušaj
DIŽE SE DIM

VIDEO Šire se snimke luksuznog nebodera u Dubaiju pogođenog krhotinama drona

Foto: Screenshot/X
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
07.03.2026.
u 21:22

Iran je, unatoč ranijoj izjavi predsjednika Masouda Pezeškiana, nastavio lansirati projektile i dronove na ciljeve diljem Zaljeva.

Luksuzni stambeni neboder u Dubaiju pogođen je krhotinama drona, za koji se sumnja da je stigao iz Irana. Napad su spriječile snage Ujedinjenih Arapskih Emirata, potvrđuju službeni izvori.

Fotografije i videozapisi prikazuju dim kako se diže s nebodera "23 Marina", visokog 392,8 metara, s 88 katova i više od 280 stambenih jedinica. Zgrade u okolici Dubai Marine evakuirane su nakon incidenta, a stanovnici Dubaija i Abu Dhabija dobili su upozorenja na svoje mobitele o mogućim nadolazećim projektilima, izvještava CNN.

Iran je, unatoč ranijoj izjavi predsjednika Masouda Pezeškiana, nastavio lansirati projektile i dronove na ciljeve diljem Zaljeva. Pezeškian je, komentirajući ranije napade, rekao da zemlja "više neće napadati susjedne zemlje niti lansirati projektile osim ako napad na Iran ne potekne iz tih zemalja".

Ured za medije Dubaija izvijestio je da su krhotine nastale kao rezultat uspješnog presretanja drona i da su izazvale "manji incident" na fasadi nebodera. Dio krhotina pao je i na vozilo u području Barsha, pri čemu je poginuo vozač, što je broj žrtava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od početka rata povećalo na četiri. Vlasti su potvrdile da su svi poginuli strani državljani. Dodali su da je situacija pod kontrolom te da za sada nema prijavljenih ozlijeđenih.
