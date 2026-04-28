OGOLIO DUŠU

Konobar u Hrvatskoj opisao svoj radni dan: 'Radim 10 sati dnevno, glancam stotine bešteka i čistim šank za 1300 eura'

Foto: Borna Filic/PIXSELL
Mateja Papić
28.04.2026.
u 17:05

Konobar koji za 1300 eura radi više od 10 sati dnevno uz posluživanje gostiju i niz dodatnih poslova pokrenuo je burnu raspravu na Redditu, gdje većina smatra da je ozbiljno potplaćen te da bi za takav opseg rada realna plaća trebala iznositi najmanje 1800 do 2000 eura.

Koliko danas vrijedi rad konobara u Hrvatskoj? Pitanje koje se često provlači kroz rasprave o turizmu i ugostiteljstvu ovih je dana eksplodiralo na Redditu, nakon što je jedan zaposlenik restorana detaljno opisao svoje radne uvjete i plaću te pitao korisnike smatraju li da je – potplaćen. Riječ je o konobaru zaposlenom u restoranu s 50 sjedećih mjesta, koji tvrdi da prima 1300 eura plaće, bez uračunatog bakšiša, dok radi više od 10 sati dnevno, pet dana u tjednu.

Uz klasično posluživanje gostiju i primanje narudžbi, naveo je da svakodnevno obavlja i niz dodatnih zadataka: brisanje stolova i podložaka, čišćenje šanka, poliranje čaša, pranje i poliranje stotina komada bešteka, punjenje frižidera, popisivanje pića za narudžbu, slaganje ambalaže za van te naplatu svim gostima. Pitanje je bilo jednostavno: Koliku bi realnu plaću trebao imati za sve navedeno?

Reddit
Foto: Reddit

Komentari su se brzo nizali, a velik dio korisnika smatra da je riječ o ozbiljnoj podcijenjenosti rada. Jedan korisnik napisao je da za taj opseg posla i broj sati ne bi pristao raditi ispod 1800 do 2000 eura, dok je drugi dodao kako opisani posao nije samo konobarenje. "Ti si konobar, perač suđa, skladištar i blagajnik u jednoj osobi." Nekoliko komentatora istaknulo je da je posebno problematično to što se dodatni fizički poslovi podrazumijevaju, a nisu posebno vrednovani. "Ako netko uz smjenu mora još satima glancati čaše i brojati zalihe, onda to više nije samo konobarski posao."

Dio korisnika zauzeo je umjereniji stav, navodeći da sama cifra od 1300 eura nije nužno loša, ali samo pod određenim uvjetima. "Za normalno radno vrijeme i manje zahtjevan lokal to bi još nekako prošlo. Za 10+ sati dnevno – premalo." Drugi su izračunavali satnicu, navodeći da kod tolikog broja sati mjesečna zarada realno pada znatno ispod onoga što posao zahtijeva. "Kad podijeliš plaću s odrađenim satima, vidiš da problem nije brojka, nego količina rada."

Rasprava se ubrzo proširila i na širu sliku domaćeg ugostiteljstva. Mnogi smatraju da upravo ovakvi uvjeti tjeraju radnike iz sektora. "Svi se čude što nema konobara i kuhara, a nude ovakve uvjete." "Ugostitelji bi vrhunsku uslugu, ali za plaću iz prošlih vremena." Neki su savjetovali autoru objave da potraži drugi posao, posebno pred sezonu, kada je potražnja za radnicima velika. "Ako si dobar radnik, sada ti je najbolji trenutak za pregovore ili odlazak." Pojedini komentatori upozorili su da problem nije samo u jednom poslodavcu, nego u činjenici da radnici često prihvaćaju preopterećenost kao normalno stanje. "Najgore je kad čovjek više ni sam ne zna je li iskorišten." 

CA
Carabit
18:11 28.04.2026.

Uvijek sam u restoranima davao baksis, ali sad vise ne. Ne vidim niti jedan razlog zasto bih konobaru dao vise nego sto to jelo kosta. Neka mi navede sta to trebam ekstra platit i ja cu platit. Taj baksis je veliki argument vlasnicima restorana da konobari i pored male place prihvate posao.

rubinet
17:21 28.04.2026.

Realno, trebalo bi pisati napojnica ,a ne bakšiš. I trebalo bi pisati pribor za jelo, a ne beštek.

Bloomberg
18:26 28.04.2026.

Postoji propis tzv kolektivni ugovor za ugostiteljstvo koji propisuje osnovnu plaću, dodatke na složenost posla, radni staž, smjenski posao itd, međutim vlasnici lokala to preskoče i zaokruže ugostiteljskim radnicima plaću na niže kako bi oni profitirali, a pri tom lažu i za smjene i za složenost posla, proglašavaju ih poomoćnim konobarima i sl.Mislim da bi ovo trebao kontrolirati doslovce mirovinski sustav, jer njega se tu uskračuje za doprinsoe, isto tako, pa onda zdravstveni sustav, jer je osnovica za doprinos lažno mala, pa gradovi zbog poreza na dohodak, a da ne kažem da se treba radnike educirati da će u mirovini biti teška sirotinja jer prihvačaju takve aranžmane. Dakle problem su vlasnici ugostiteljskih radnji i njihova pohlepa.To dražva treba srediti, a ne da građani ostavljaju bakiš da spase konobara od neimaštene, pa on radi, zašto bi bio sirotinja?

