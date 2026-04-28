Konobar u Hrvatskoj opisao svoj radni dan: 'Radim 10 sati dnevno, glancam stotine bešteka i čistim šank za 1300 eura'

Koliko danas vrijedi rad konobara u Hrvatskoj? Pitanje koje se često provlači kroz rasprave o turizmu i ugostiteljstvu ovih je dana eksplodiralo na Redditu, nakon što je jedan zaposlenik restorana detaljno opisao svoje radne uvjete i plaću te pitao korisnike smatraju li da je – potplaćen. Riječ je o konobaru zaposlenom u restoranu s 50 sjedećih mjesta, koji tvrdi da prima 1300 eura plaće, bez uračunatog bakšiša, dok radi više od 10 sati dnevno, pet dana u tjednu.

Uz klasično posluživanje gostiju i primanje narudžbi, naveo je da svakodnevno obavlja i niz dodatnih zadataka: brisanje stolova i podložaka, čišćenje šanka, poliranje čaša, pranje i poliranje stotina komada bešteka, punjenje frižidera, popisivanje pića za narudžbu, slaganje ambalaže za van te naplatu svim gostima. Pitanje je bilo jednostavno: Koliku bi realnu plaću trebao imati za sve navedeno?

Komentari su se brzo nizali, a velik dio korisnika smatra da je riječ o ozbiljnoj podcijenjenosti rada. Jedan korisnik napisao je da za taj opseg posla i broj sati ne bi pristao raditi ispod 1800 do 2000 eura, dok je drugi dodao kako opisani posao nije samo konobarenje. "Ti si konobar, perač suđa, skladištar i blagajnik u jednoj osobi." Nekoliko komentatora istaknulo je da je posebno problematično to što se dodatni fizički poslovi podrazumijevaju, a nisu posebno vrednovani. "Ako netko uz smjenu mora još satima glancati čaše i brojati zalihe, onda to više nije samo konobarski posao."

Dio korisnika zauzeo je umjereniji stav, navodeći da sama cifra od 1300 eura nije nužno loša, ali samo pod određenim uvjetima. "Za normalno radno vrijeme i manje zahtjevan lokal to bi još nekako prošlo. Za 10+ sati dnevno – premalo." Drugi su izračunavali satnicu, navodeći da kod tolikog broja sati mjesečna zarada realno pada znatno ispod onoga što posao zahtijeva. "Kad podijeliš plaću s odrađenim satima, vidiš da problem nije brojka, nego količina rada."

Rasprava se ubrzo proširila i na širu sliku domaćeg ugostiteljstva. Mnogi smatraju da upravo ovakvi uvjeti tjeraju radnike iz sektora. "Svi se čude što nema konobara i kuhara, a nude ovakve uvjete." "Ugostitelji bi vrhunsku uslugu, ali za plaću iz prošlih vremena." Neki su savjetovali autoru objave da potraži drugi posao, posebno pred sezonu, kada je potražnja za radnicima velika. "Ako si dobar radnik, sada ti je najbolji trenutak za pregovore ili odlazak." Pojedini komentatori upozorili su da problem nije samo u jednom poslodavcu, nego u činjenici da radnici često prihvaćaju preopterećenost kao normalno stanje. "Najgore je kad čovjek više ni sam ne zna je li iskorišten."