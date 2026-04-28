Trump udario na krunu i britanski suverenitet, jedna država slavi

Ne pamtimo da je posljednjih desetljeća neki posjet britanskog monarha bio značajniji i rizičniji od aktualnog posjeta kralja Charlesa III. i kraljice Camille Sjedinjenim Državama, i to ne samo zbog jučerašnje pucnjave u Washingtonu, premda je oružani incident na večeri za dopisnike iz Bijele kuće, na kojoj je bio i američki predsjednik Donald Trump, u jednom trenutku doveo u pitanje i državni posjet kralja Charlesa, ali je nakon "cjelodnevnih razgovora s obje strane Atlantika" ipak odlučeno da se posjet "nastavi kao što je i planirano".



BBC posjet kralja Charlesa SAD-u tako opisuje kao "visokorizičnu diplomatsku misiju" usmjerenu na očuvanje "specijalnih odnosa" Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, stvorenih u sudbonosnim trenucima Drugog svjetskog rata, kao i "najrizičnije diplomatsko putovanje" Charlesove vladavine. Do posjeta dolazi u vrijeme najdublje krize britansko-američkih odnosa u posljednjem stoljeću. Iako je u tom dugom razdoblju bilo puno napetosti i kriza na relaciji London – Washington, poput Sueske krize 1956. godine, koja je izazvala prvi veliki britansko-američki raskol poslije Drugog svjetskog rata, sadašnja kriza nije rezultat samo jednog sukoba, nego dubokog raskola koji je posljedica različitih i često suprotstavljenih strateških, ekonomskih i političkih interesa Londona i Trumpove administracije, kao i promjene odnosa Washingtona prema tradicionalnim saveznicima i Trumpova pokušaja da saveznike pretvori u vazale.