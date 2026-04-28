OPET PREOKRET

FOTO Hrvatska na udaru hladne fronte: Izdano upozorenje za vremensku nepogodu, evo gdje će biti najgore

Istramet
Foto: Istramet
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.04.2026.
u 14:09

Temperature zraka prosječno će pasti za 10-ak stupnjeva Celzija, zapuhat će bura, dok će oborine biti uglavnom rezervirane za Gorski kotar

Hrvatsku će zahvatiti nova promjena vremena. Sutra će u unutrašnjosti zmljee biti pretežno oblačno mjestimice s kišom i osjetno svježije. U Dalmaciji djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu Jadrana uz promjenljivu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura koja će poslijepodne i navečer mjestimice biti i jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 6 do 11, a na moru između 13 i 16 °C. Najviša većinom od 12 do 16, a na Jadranu između 19 i 24 °C, javlja DHMZ.

Kako javlja Istramet fronta koja je sjeveroistoku Europe donijela kasni proljetni snijeg, u srijedu stiže i do naših krajeva. Temperature zraka prosječno će pasti za 10-ak stupnjeva Celzija, zapuhat će bura, dok će oborine biti uglavnom rezervirane za Gorski kotar.  Bura će jačati prema kraju dana, a vrhunac će dostići u noći na četvrtak i u četvrtak prijepodne kada lokalno može biti i olujnih udara. Uglavnom će se zadržati suho. Nakon smirivanja vjetra, a uslijed zadržavanja hladnog zraka, u petak ujutro, može se očekivati mraz. Po kotlinama unutrašnjosti Istre temperature zraka mogle bi se sniziti i do -2 °C, a mraza će biti i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Vikend nam ponovno donosi osjetnije zatopljenje. Jače promjene koja bi donijela kišu nema na vidiku.

U srijedu, prema DHMZ-u, u unutrašnjosti zemlje bit će većinom sunčano, a samo će u noći na četvrtak i u četvrtak ujutro u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije pasti malo kiše. Puhat će slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutra prohladna pa u petak i subotu ponegdje može biti i slabog mraza. Maksimalna temperatura zraka u porastu. Na Jadranu će prevladavati sunčano, mjestimice i vedro. Samo će u noći na četvrtak i u četvrtak ujutro u Dalmaciji uz više oblaka biti kiše ili pokojeg pljuska. Puhat će jaka, u četvrtak podno Velebita na udare i olujna bura, koja će tijekom petka postupno slabjeti. Jutra razmjerno svježa, a maksimalna temperatura zraka u blagom porastu.

Sprema se najveće ulaganje u povijesti Hrvatske i ovog dijela Europe: ‘Pantheon’ vrijedan više milijardi eura zaposlit će tisuće ljudi
