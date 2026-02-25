Naši Portali
INCIDENT U NEBRASKI

VIDEO Doslovno propali u zemlju: Automobili upali u rupu nasred raskrižja

Večernji.hr
25.02.2026.
u 22:39

Nadzorne kamere snimile su trenutak urušavanja asfalta dok su SUV i kamionet stajali na semaforu čekajući zeleno svjetlo

Dramatična scena zabilježena je u utorak poslijepodne na prometnom raskrižju u južnom dijelu Omahe, u američkoj saveznoj državi Nebraski, kada su dva automobila iznenada propala u rupu koja se otvorila nasred ceste. Riječ je o frekventnoj lokaciji u blizini Sveučilišta Nebraska u Omahi te popularnog zabavnog distrikta s restoranima, trgovinama i kinom.

Nadzorne kamere snimile su trenutak urušavanja asfalta dok su SUV i kamionet stajali na semaforu čekajući zeleno svjetlo. U samo nekoliko sekundi tlo pod njima popustilo je i vozila su upala u nekoliko metara duboku vrtaču, ostavši nagnuta s prednjim dijelovima u rupi.

U incidentu nitko nije ozlijeđen, potvrdila je policija. Vozač kamioneta uspio se sam izvući iz vozila, nakon čega je zajedno s prolaznicima pomogao vozaču drugog automobila. Na snimkama se vidi kako okupljeni građani i vozači zaustavljaju promet te upozoravaju ostale sudionike i preusmjeravaju vozila. 'Zahvalni smo im što su odmah reagirali i brzo pružili pomoć' izjavila je glasnogovornica policije Omahe, policajka Sarah Martier.

Nakon incidenta policija je zatvorila promet u oba smjera, a upozorili su da bi zatvaranje moglo potrajati nekoliko dana zbog opasnosti od daljnjeg širenja vrtače. Prema navodima gradske službe Omaha Public Works, najvjerojatniji uzrok urušavanja je puknuće vodovodne cijevi, dok se komunalno poduzeće nadležno za vodovod zasad nije službeno oglasilo.
Ključne riječi
cesta promet prometnica rupa SAD Nebraska automobili

