MOL i JANAF dogovorili uvjete za dugoročna testiranja kapaciteta: Prvi put pod međunarodnim nadzorom

MOL Grupa i JANAF konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na naftovodu JANAF uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje. Tijekom stres-testova, stručnjaci će promatrati kakve vršne i dugoročne kontinuirane transportne performanse infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima i u različitim godišnjim dobima. MOL pozdravlja početak testiranja, jer bi to moglo prekinuti rat brojki i staviti točku na dugogodišnju raspravu o stvarnom kapacitetu naftovoda. Umjesto mišljenja, stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod JANAF-a može podnijeti. U izjavama u Hrvatskoj, godišnji kapacitet naftovoda kretao se između 11 i 15 milijuna tona, dok kroz dionicu naftovoda u tom dijelu nikada nije transportirano više od 2 milijuna tona sirove nafte.

MOL također čeka stav hrvatske tvrtke o tome hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora. JANAF još uvijek nije izravno odgovorio na MOL-ov zahtjev prošli tjedan, ali je zatražio vrijeme za tumačenje uredbe EU o sankcijama koja je na snazi već nekoliko godina, a za koju je glasala i Hrvatska. Istovremeno, hrvatska tvrtka zatražila je od MOL-a dozvole EU i SAD-a u vezi s pošiljkama. Po MOL-ovom mišljenju, to je potpuno nerealno, jer nije moguće tražiti odvojene dozvole EU i SAD-a za svaku pošiljku, a ova neopravdana birokratska prepreka onemogućila bi kontinuirani transport. Ako tvrtka za transport sirove nafte i njezin teret nisu na javno dostupnim popisima sankcija EU i SAD-a, hrvatska tvrtka mora im dopustiti ulazak. Prema relevantnim sankcijama EU i SAD-a, mora dopustiti prolaz nesankcioniranim ruskim pošiljkama sirove nafte kako bi se osigurala sigurnost opskrbe regije ako naftovod Družba nije u funkciji. Međunarodno pravo primjenjuje se i na Hrvatsku u ovom slučaju.

MOL također ostaje pri svom stavu da JANAF naplaćuje nekoliko puta veću prosječnu europsku cijenu po 100 km za isporuke, što bi moglo pobuditi sumnju na zlouporabu monopolskog položaja. Na kraju, MOL još jednom navodi da su za sigurnost opskrbe regije potrebne dvije punopravne, komercijalno konkurentne rute. JANAF-ov naftovod mora doseći zadatke, ali u duhu diverzifikacije izvora potrebno je osigurati i da naftovod Družba bude operativan. Zato podržavamo napore Ukrajine da spoji naftovod Družba s Crnim morem ponovnim pokretanjem naftovoda Odessa-Brody, čime se povećava razina sigurnosti opskrbe sirovom naftom u regiji.

Unatoč činjenici da su dosadašnja testiranja potvrdila da JANAF raspolaže kapacitetima koji u cijelosti zadovoljavaju potrebe Mađarske i Slovačke, pozdravljamo što je MOL Grupa prihvatila naš prijedlog za dodatna testiranja kapaciteta uz sudjelovanje i predstavnika Europske komisije. Nadamo se da će na skorašnjem sastanku MOL prihvatiti JANAF‑ov prijedlog da se sljedeće testiranje provodi u kontinuitetu tijekom mjesec dana, u količini od milijun tona nafte.