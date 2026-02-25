Rusi bi zbog ovoga mogli krenuti u pobunu. Poznati general: 'Ovo je opasan trenutak za Putina'

Ruski vođa Vladimir Putin suočava se s potencijalno izuzetno "opasnim trenutkom" usred sankcija, ekonomskih nepovoljnih okolnosti i rastućih gubitaka na bojištu, prema riječima bivšeg načelnika britanske vojske. U razgovoru za Telegraphov podcast Lord Richard Dannatt istaknuo je da će Putin vjerojatno biti pod ogromnim pritiskom u nadolazećim mjesecima. Rusija sada gubi više vojnika nego što može regrutirati prvi put otkako je izvršila invaziju na Ukrajinu, prema zapadnim dužnosnicima. "Mislim da je ovo potencijalno vrlo opasan trenutak za Vladimira", rekao je Lord Dannatt. "Ekonomske sankcije koje mu je Zapad nametnuo počinju djelovati. Ako se to dogodi i ako otkrije da ne može regrutirati radnu snagu koju želi te mora ići na neku vrstu regrutacije, onda mislim da će, ako sve to spoji, biti pod ogromnim pritiskom", kazao je.

Rusija je pokušala nagovoriti dobrovoljce iz siromašnijih regija da se pridruže ratu obećavajući bonuse od 50.000 dolara , ali analitičari dovode u pitanje koliko dugo gospodarstvo može održati te poticaje. Al Carns, britanski ministar oružanih snaga, rekao je da napori Moskve za obuku novih regruta postaju sve teži jer financijski poticaji Kremlja ne uspijevaju privući nove vojnike da se pridruže prvim crtama. "Možda je upravo akumulacija tih činjenica ono što počinje preokretati rusko stanovništvo, stavljati im pitanja u glavu: Čini li naš vođa doista pravu stvar za nas? Je li ovo način života koji želimo?", rekao je Lord Dannatt. "Pogotovo ako mora ići na neku vrstu regrutacije, mislim da će biti u velikoj nevolji", dodao je, piše Telegraph.

Četiri godine otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju, ljudi diljem Ukrajine prisjećaju se svojih njmilijih koji su poginuli u ruskoj agresiji. Dok sukob ulazi u petu godinu, ukrajinska vojska i dalje se opire ruskim napadima, ali vojni gubici rastu na obje strane, a ukrajinsko stanovništvo suočava se gotovo s svakodnevnim zračnim napadima. U utorak je Volodimir Zelenski izjavio da "Ukrajina nikada nije izabrala ovaj rat", dodajući: "Obranili smo svoju neovisnost, nismo izgubili svoju državnost".

Kremlj, koji je vjerovao da može zauzeti Kijev u roku od nekoliko dana, priznao je da njegovi ratni ciljevi "još nisu u potpunosti ostvareni" i rekao da namjerava nastaviti napadati Ukrajinu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je čestu optužbu Kremlja da je zapadna podrška Ukrajini proširila sukob, pretvorivši ga u "sukob između Rusije i Zapada". Rusija sada kontrolira nešto manje od 20% Ukrajine, ali ukrajinska vojska spriječila ju je da zauzme cijeli istočni Donbas.