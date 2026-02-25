Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEIZVJESNI MJESECI

Rusi bi zbog ovoga mogli krenuti u pobunu. Poznati general: 'Ovo je opasan trenutak za Putina'

Putin
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.02.2026.
u 12:29

Rusija je pokušala nagovoriti dobrovoljce iz siromašnijih regija da se pridruže ratu obećavajući bonuse od 50.000 dolara , ali analitičari dovode u pitanje koliko dugo gospodarstvo može održati te poticaje.

Ruski vođa Vladimir Putin suočava se s potencijalno izuzetno "opasnim trenutkom" usred sankcija, ekonomskih nepovoljnih okolnosti i rastućih gubitaka na bojištu, prema riječima bivšeg načelnika britanske vojske. U razgovoru za Telegraphov podcast Lord Richard Dannatt istaknuo je da će Putin vjerojatno biti pod ogromnim pritiskom u nadolazećim mjesecima. Rusija sada gubi više vojnika nego što može regrutirati prvi put otkako je izvršila invaziju na Ukrajinu, prema zapadnim dužnosnicima. "Mislim da je ovo potencijalno vrlo opasan trenutak za Vladimira", rekao je Lord Dannatt. "Ekonomske sankcije koje mu je Zapad nametnuo počinju djelovati. Ako se to dogodi i ako otkrije da ne može regrutirati radnu snagu koju želi te mora ići na neku vrstu regrutacije, onda mislim da će, ako sve to spoji, biti pod ogromnim pritiskom", kazao je. 

Rusija je pokušala nagovoriti dobrovoljce iz siromašnijih regija da se pridruže ratu obećavajući bonuse od 50.000 dolara , ali analitičari dovode u pitanje koliko dugo gospodarstvo može održati te poticaje. Al Carns, britanski ministar oružanih snaga, rekao je da napori Moskve za obuku novih regruta postaju sve teži jer financijski poticaji Kremlja ne uspijevaju privući nove vojnike da se pridruže prvim crtama. "Možda je upravo akumulacija tih činjenica ono što počinje preokretati rusko stanovništvo, stavljati im pitanja u glavu: Čini li naš vođa doista pravu stvar za nas? Je li ovo način života koji želimo?", rekao je Lord Dannatt. "Pogotovo ako mora ići na neku vrstu regrutacije, mislim da će biti u velikoj nevolji", dodao je, piše Telegraph

FOTO Ovakvu patnju Europa nije doživjela desetljećima. Nismo vjerovali da je to moguće
Putin
1/401

Četiri godine otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju, ljudi diljem Ukrajine prisjećaju se svojih njmilijih koji su poginuli u ruskoj agresiji. Dok sukob ulazi u petu godinu, ukrajinska vojska i dalje se opire ruskim napadima, ali vojni gubici rastu na obje strane, a ukrajinsko stanovništvo suočava se gotovo s svakodnevnim zračnim napadima. U utorak je Volodimir Zelenski izjavio da "Ukrajina nikada nije izabrala ovaj rat", dodajući: "Obranili smo svoju neovisnost, nismo izgubili svoju državnost". 

Kremlj, koji je vjerovao da može zauzeti Kijev u roku od nekoliko dana, priznao je da njegovi ratni ciljevi "još nisu u potpunosti ostvareni" i rekao da namjerava nastaviti napadati Ukrajinu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je čestu optužbu Kremlja da je zapadna podrška Ukrajini proširila sukob, pretvorivši ga u "sukob između Rusije i Zapada". Rusija sada kontrolira nešto manje od 20% Ukrajine, ali ukrajinska vojska spriječila ju je da zauzme cijeli istočni Donbas.
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar pendrek
pendrek
12:44 25.02.2026.

Kolaps rusije je srećom sve bliže

LU
lumen
12:43 25.02.2026.

rusija propada, jedini tko to ne vidi su putinisti

SA
saudinus
09:46 25.02.2026.

4 godine i još uvijek izvršavaju ciljeve

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
KONTROVERZAN ZAKON

Bačić želi zaustaviti rast cijene stanova. Mrak Taritaš: 'Ovaj zakon je čisti Trumpizam'

Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) smatra da zakon, koji je najavljen kao epohalni iskorak u stambenom zbrinjavanju, neće pomoći onome tko nema pomoć roditelja već osnažiti sloj društva koji danas ima kapital u džepu. Da je država željela ići u strukturalnom smislu, poručio je, definirala bi porez na luksuz ili oformila državni fond za mlade. „Ovaj zakon nije ništa drugo nego duda varalica”, kazao je Kujundžić zatraživši stanku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!