Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUCNJAVA NA MORU

Krvavi incident: Kubanska vojska pucala na gliser s Floride, četvero ubijenih

CUBA-HAVANA-RUSSIAN WARSHIPS
JOAQUIN HERNANDEZ/XINHUA
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
25.02.2026.
u 21:33

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru sa sjedištem na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba.

Četiri osobe su poginule, a sedam ih je ranjeno u srijedu nakon što je gliser s Floride ušao u kubanske vode i otvorio vatru na kubanske snage, koje su uzvratile vatru, priopćilo je kubansko Ministarstvo unutarnjih poslova. Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru sa sjedištem na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen, dodala je Kuba.

Ranjeni strani napadači evakuirani su i primili su liječničku pomoć, priopćeno je. Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država, koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu. Američke snage su 3. siječnja u Caracasu zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, svrgnuvši s vlasti ključnog kubanskog saveznika.

„Suočena s trenutnim izazovima, Kuba potvrđuje svoju predanost zaštiti svojih teritorijalnih voda, na temelju načela da je nacionalna obrana temeljni stup kubanske države u očuvanju njezina suvereniteta i stabilnosti u regiji“, navodi se u kubanskoj izjavi.
Ključne riječi
tragedija Kuba

Komentara 10

Pogledaj Sve
BU
BUDAK
22:00 25.02.2026.

Bitno da su Kubanci spasili svoju ''vodu'' od okupatora i pobili ljude!!!nego gdje je sličan tekst kao onaj kad USA pobije dilere na čamcima??

PA
pasodoble12
22:32 25.02.2026.

Neprimjeren naslov. Veliki broj čitalaca čita samo naslov...

Avatar Vrsalj
Vrsalj
22:52 25.02.2026.

Ako kubi ne stigne ruski tanker nafte gotovi su .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!