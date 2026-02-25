Radio Slobodna Europa zatvara se u Bugarskoj i Rumunjskoj

Bugarski servis Radija Slobodna Europa (RFE) prestat će s radom 31. ožujka zbog ukidanja američkog financiranja, doznao je AFP u srijedu od dva člana osoblja, nekoliko tjedana nakon što sličan scenarij objavljen za Rumunjsku. Tim aktivno radi na rješenju koje će "nam omogućiti da nastavimo služiti našoj publici", rekao je jedan od izvora s radija, tražeći anonimnost do službene izjave. Direktorica servisa Slobodna Europa Rumunjska, Elena Vijulie Tanase, također je najavila njegovo zatvaranje 31. ožujka u objavi na Facebooku prije dva tjedna.

"Ovo su svakako loše vijesti. I ne samo za moje kolege i mene", napisala je, naglašavajući da je ostalo samo "šačica profesionalnih novinara, dok ova vremena zahtijevaju naš rad na toliko mnogo frontova". Uprava RFE-a u Pragu nije odgovorila na pitanja AFP-a. "Razumijemo da je (Radio Slobodna Europa) morao napraviti rezove kako bi sačuvao sve svoje aktivnosti, uključujući i emitiranje u diktaturama kao što je Rusija“, rekao je Pavol Szalai, direktor Reportera bez granica (RSF) u Češkoj, za AFP.

Međutim, ova zatvaranja "će ugroziti pravo građana na pouzdane informacije“, dodao je, naglašavajući da je "rizik tim veći u Bugarskoj koju čekaju izbori, budući da je to zemlja s ionako malo neovisnih medija“. Najavljeno je zatvaranje radija i u Mađarskoj krajem studenog, odlukom američka vlade kako bi umirila mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana, saveznika Donalda Trumpa.

Bugarska i Rumunjska bile su među prvim zemljama koje je pokrivao Radio Slobodna Europa/Radio Sloboda kada je osnovan 1950. godine. Radio postaja, koju je djelomično financirala CIA do ranih 1970-ih, igrala je ključnu ulogu u širenju informacija izvan Željezne zavjese, unatoč redovitim pokušajima komunističkih vlasti da ometaju njezin signal i unatoč uznemiravanju njezinih novinara.