Iran oštro zaprijetio SAD-u: 'Ako pogriješe, nanijet ćemo im teške gubitke. Ovog puta to neće biti simbolična odmazda'

Iranski dužnosnici zaprijetili su eskalacijom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon američkog napada, signalizirajući da Teheran preispituje dosadašnju doktrinu ograničene odmazde kojom je nastojao izbjeći širu konfrontaciju s Washingtonom. Načelnik Glavnog stožera iranskih oružanih snaga, general Abdolrahim Mousavi, poručio je da je dosadašnja strategija bila usmjerena na sprječavanje eskalacije, ali da se to sada mijenja. 'Ako ovaj put pogriješe, nanijet ćemo im teške gubitke, jer su naše oružane snage odlučne suprotstaviti se sili koja nas maltretira do samog kraja', rekao je.

Izvor blizak iranskom režimu rekao je za Financial Times da je Teheran prilagodio svoju vojnu doktrinu prema SAD-u, s ciljem nanošenja konkretnih gubitaka američkim snagama i infrastrukturi u slučaju rata. Iako Iran, kako tvrdi, ne želi sukob i nada se da bi pregovori u Ženevi mogli dovesti do novog nuklearnog sporazuma i spriječiti američki napad, spreman je na rat ako bude potrebno. 'Ovaj put to ne bi bila samo simbolična odmazda', rekao je izvor. 'Iran bi krenuo prema eskalaciji, gađajući sve što mu je u dosegu, od američkih baza do Hormuškog tjesnaca i američkih ratnih brodova', dodaje.

Istodobno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei upozorio da „ne postoji ograničeni napad“. Analitičari upozoravaju da je američka vojska trenutačno najjače prisutna na Bliskom istoku još od invazije na Irak 2003. godine, a iranski dužnosnici strahuju da bi američki borbeni zrakoplovi i dalekometni udari mogli brzo uništiti ključnu vojnu i gospodarsku infrastrukturu.

Unatoč toj neravnoteži, iranski izvor tvrdi da Teheran ima značajne kapacitete. 'Konvencionalne vojske imaju svoje slabosti', rekao je, ističući da bi američke baze u regiji i pomorske snage u Perzijskom zaljevu bile među glavnim metama. Bivša savjetnica britanske vlade Lynette Nusbacher upozorila je da prijetnje treba shvatiti ozbiljno. 'Iranski sigurnosni aparat je opasan, ali nije lud', rekla je. 'Oni jasno šalju poruke, razumiju svoje ciljeve, razumiju ciljeve svojih protivnika i djeluju unutar tog okvira.'

Dodala je da bi Iran, osim raketnih napada, mogao pokušati blokirati Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu kojom prolazi velik dio svjetske nafte. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je upozorenja o rizicima sukoba, poručivši da bi eventualni rat bio 'lako dobiven'. Istodobno je optužio Iran za 'zlokobne ambicije' i upozorio da njihove rakete predstavljaju prijetnju američkim bazama. 'Žele sporazum, ali još nismo čuli one tajne riječi: ‘Nikada nećemo imati nuklearno oružje', rekao je Trump.

Teheran, s druge strane, tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski te odbija američke zahtjeve za ograničavanje balističkog programa i prekid potpore saveznicima u regiji. Nakon što su SAD 2020. ubile generala Qassema Soleimanija, Iran je izveo raketni napad na američku bazu u Iraku, ali bez ljudskih žrtava. No sada se, prema tvrdnjama iranskih dužnosnika, pristup mijenja. 'Ovoga puta Iran će odbaciti takav pristup i odgovoriti na način koji će nanijeti stvarne gubitke', rekao je Hamzeh Safavi. Dodao je i jasnu poruku o budućim sukobima: 'Ako Izrael napadne, Iran će napasti i SAD. A ako SAD napadne, Iran će napasti i Izrael.'