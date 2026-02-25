Ivica Dačić hitno završio u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Predsjednik SPS-a i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju te je hitno hospitaliziran, javlja Blic.rs. Ivica Dačić (60) već godinama boluje od šećerne bolesti, kao i od drugih pridruženih zdravstvenih problema. Prema navodima istog izvora, njegovo se stanje naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko dana, zbog čega je danas primljen na bolničko liječenje.
Kako se doznaje, liječnici su mu dijagnosticirali obostranu upalu pluća, a zdravstveno stanje dodatno se pogoršava u posljednjih nekoliko sati, prenosi Blic.rs.
LEGENDARNA DESETKA
FOTO Nevjerojatna promjena kod omiljenog dinamovca: Danas izgleda potpuno neprepoznatljivo
Promjena koja se čekala
Jedna od najvećih frustracija građana uskoro bi mogla postati prošlost, evo o čemu je riječ
NERASKIDIVA VEZA
Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso