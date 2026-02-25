Stigla mračna procjena rata u Ukrajini: Vojni stručnjaci tvrde da Rusija neće stati ove godine

Rusija će moći održati invaziju na Ukrajinu tijekom cijele 2026. godine čak i uzimajući u obzir nove ekonomske pritiske i pritiske na radnu snagu, dok njezina prijetnja projektilima i bespilotnim letjelicama Europi raste, prema procjenama Međunarodnog instituta za strateške studije. Generalni direktor Bastian Giegerich rekao je da postoji mala naznaka da je smanjena sposobnost Rusije da nastavi rat protiv Ukrajine. Istraživački centar izvijestio je da je Kremlj potrošio najmanje 186 milijardi dolara na obranu u 2025., što je povećanje od 3% u realnom iznosu, što iznosi 7,3% BDP-a zemlje. Fenella McGerty, stručnjakinja za financije obrane u thinktanku, rekla je da, iako se rusko gospodarstvo usporava, što bi moglo dovesti do pada realnih vojnih izdataka u 2026., to se mora usporediti s nekoliko godina naglog rasta. Naglasila je da su se vojni izdaci realno udvostručili od 2021., što je Rusiji omogućilo da više troši na vojnu opremu i novačenje.

Prije četiri godine, Vladimir Putin je pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu. Iako nije uspio slomiti Ukrajince, Kremlj se preusmjerio na ratno gospodarstvo i nastavio se boriti visokim intenzitetom unatoč više od 1,2 milijuna poginulih i ranjenih. Unatoč zapadnim razgovorima o sporazumu o prekidu vatre, Rusija pojačava napade na kritičnu infrastrukturu i naseljena mjesta Ukrajine kombinacijom krstarećih i balističkih raketa te bespilotnih letjelica za jednosmjerno djelovanje, dodao je Giegerich.

Nigel Gould Davies, stručnjak za Rusiju u toj istraživačkoj skupini, rekao je da postoje sve veći znakovi da je stopa novačenja u Rusiji počela padati ispod mjesečnih gubitaka na bojnom polju, iako Moskva ima mogućnost smanjiti stopu žrtava smanjenjem tempa svojih ofenziva na ukrajinskoj bojišnici.

Gould Davies, bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji, rekao je da bi, ako se taj trend nastavi, Kremlj na kraju mogao riskirati "trenutak istine" gdje bi morao riskirati drugu prisilnu mobilizaciju i nemira kakvi su se vidjeli tijekom novačenja u rujnu 2022.

Rusija regrutira otprilike 30.000 do 35.000 ljudi mjesečno. Procjene ruskih žrtava su promjenjive. Podaci koje je ranije ovog mjeseca objavilo britansko Ministarstvo obrane sugeriraju da je Rusija u prosincu imala 35.030 žrtava, a u siječnju 31.713, što je nešto manje od "gotovo 40.000 mjesečno" koje su zapadni dužnosnici naveli. Moskva također koristi rat za razvoj novih borbenih taktika, projektila i dronova, navodi thinktank, uključujući modernizirani Shahed-136 koji bi mogao pogoditi ciljeve diljem Europe na udaljenosti od 2000 km, kao dio sveukupne vojne modernizacije.