Bačić: Prijelazno rješenje za mlade – najam mikro stanova od 18 do 26 kvadrata

U Saboru je u prvom čitanju raspravljen Prijedlog zakona o priuštivom stanovanju, koji zastupnici HDZ-a nazivaju 'povijesnim iskorakom', jednim u nizu koje ekspresno potpisuje ministar graditeljstva Branko Bačić. Saborska oporba imala je niz primjedbi i pitanja o jednom od najvećih problema s kojim se suočavaju građani u Hrvatskoj zbog nemogućnosti da si priušte nekretninu za stanovanje. Previsoke tržišne cijene stanova za kupnju i najam jedan su od temeljnih razloga za donošenje novog zakona, kazao je ministar, te je uvjeren da će to, zajedno s drugim mjerama koje provode njegovo ministarstvo i Vlada, pomoći brojnim građanima da riješe stambeno pitanje.

Posebnu pozornost izazvao je dio zakona koji prvi put u Hrvatskoj uvodi mikro stambene jedinice, veličine od 18 do 26 četvornih metara, namijenjene mladima. Ministar je pojasnio da je riječ o modelu koji je prepoznat na zapadu. Takve jedinice, kako je naveo, služe za osamostaljivanje mladih nakon što navrše 18 godina ili u vrijeme studija i predviđene su kao privremeno rješenje. – To je učinkovit način za osamostaljivanje mladih. Jedinice se iznajmljuju isključivo osobama koje navrše 18 godina i žele se osamostaliti ili odlaze na fakultet. Mladi u njima mogu boraviti određeno vrijeme, a njihov broj bit će utvrđen u programu o stanovanju u suradnji s lokalnim jedinicama. Bude li u zgradi više takvih jedinica, programom će se propisati da u njoj mora biti i prostor društvene namjene. Lokalna zajednica s APN-om odgovorna je za odluku hoće li graditi takve mikro jedinice – kazao je Bačić, dodajući da je cilj takvoga pristupa borba protiv getoizacije po ključu socijalnog statusa, koja se često spominje kao kritika novog modela priuštivog stanovanja.

– Naše ministarstvo raspolaže određenim brojem samačkih hotela koji imaju mnogo takvih jedinica, ali nije ih moguće prenamijeniti jer nemaju dovoljno prostora za parkiranje, a nije riješen ni njihov status u skladu s novim zakonima u gradnji i prostornom uređenju, odgovorio je Bačić u raspravi na pitanja o samačkim hotelima i naveo primjer HŽ-ova nebodera u Rijeci, čijih će se gotovo osam tisuća kvadrata ponuditi na tržište priuštivog najma. U tim će jedinicama građani moći boraviti kratko vrijeme, četiri, eventualno šest godina, koliko traje studij – kaže ministar. Na taj je segment zakona ironično reagirala Anka Mrak Taritaš (GLAS): – Ugledamo li se na praksu Japana, možemo imati stanove i od pet, šest kvadrata.

Mikro jedinice su u zakonu definirane kao posebna mjera priuštivog stanovanja za mlade punoljetne osobe do 30 godina. Predviđene su površine od 18 četvornih metara za jednu osobu, odnosno 26 četvornih metara za dvije osobe, s ograničenim boravkom do četiri godine, uz mogućnost produljenja najviše dvije godine. Namijenjene su isključivo najmu i predstavljaju prijelazno rješenje, a njihov broj i konkretna realizacija ovisit će o programima koje će provoditi APN i jedinice lokalne samouprave.

Odgovarajući na pitanje što će se dogoditi ako građanin koji dođe do stana putem modela priuštivog stanovanja, a odluči ga iznajmiti, Bačić je bio izričit: – Jasno smo propisali da stanovi koji se kupe po povoljnim cijenama ne mogu ići u najam, a ako bi do toga ipak došlo, kupac stana morat će vratiti sredstva i ispada iz sustava priuštivog stanovanja.

Bačić je naveo da će stan u Zagrebu ili Osijeku, građen po ovom zakonu, koštati "negdje do 50 posto tržišne cijene u toj jedinici". Odbacio je i bojazni Miše Krstičevića (SDP) da bi zgrade za priuštivo stanovanje mogle biti sive i nalik nekadašnjim socijalnim blokovima, istaknuvši da će one biti kvalitetno projektirane.

Novi zakon donosi nekoliko ključnih novina: obvezu da najmanje 50 posto stanova u novim zgradama bude namijenjeno najmu, zabranu davanja u najam stanova kupljenih po povoljnim uvjetima uz stroge sankcije, zabranu promjene namjene i preprodaje u razdoblju od 35 godina uz pravo prvokupa države i lokalne samouprave, definiciju priuštivog stanovanja kao modela u kojem trošak stanovanja ne prelazi 30 posto prihoda kućanstva, aktiviranje praznih stanova putem programa priuštivog najma te potpore za mlade do 45 godina za kupnju prve nekretnine ili gradnju obiteljske kuće.