TEŠKA NESREĆA

Užas u Njemačkoj: Radna platforma pala s velike visine, dvojica građevinaca završila tragično

25.02.2026.
Prema pisanju njemačkih medija, njihovi kolege oko 4.45 sati čuli su snažan prasak iz unutrašnjosti tornja vjetroturbine, koji je u trenutku nesreće još bio u izgradnji

Dvojica 32-godišnjih građevinskih radnika smrtno su stradala u teškoj nesreći na gradilištu vjetroturbine u okrugu Main-Kinzig, u njemačkoj saveznoj pokrajini Hessen. Kako je policija izvijestila u srijedu, nesreća se dogodila tijekom noći, a unatoč intervenciji hitnih službi, radnicima nije bilo pomoći, javlja Fenix magazin.

Prema pisanju njemačkih medija, njihovi kolege oko 4.45 sati čuli su snažan prasak iz unutrašnjosti tornja vjetroturbine, koji je u trenutku nesreće još bio u izgradnji. Dosadašnji nalazi upućuju na to da su se radnici nalazili na radnoj platformi postavljenoj u gornjem dijelu konstrukcije.

Iz zasad neutvrđenih razloga došlo je do tehničkog problema, nakon čega se platforma unutar tornja urušila i pala s velike visine, priopćila je policija. Ozljede koje su pritom zadobili bile su kobne. - Očito su poginuli na mjestu događaja - navodi se u službenom policijskom priopćenju.

Tragedija se dogodila u mjestu Birstein, u blizini autoceste 276, između naselja Fischborn i Wüstwillenroth. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće, a u istragu je uključen i stručni vještak.
poginuli nesreća građevinci Njemačka

