BLOKIRA POMOĆ UKRAJINI

Ovo je jedino preostalo oružje Europske unije protiv Orbána

Autor
Denis Romac
25.02.2026.
u 20:43

Drastične mjere Bruxellesa protiv mađarskog premijera u ovom trenutku mogle bi koristiti njegovom predizbornom narativu

Iako je mađarski premijer Viktor Orbán dosad puno puta ucjenjivao Europsku uniju i mahao vetom sve dok ne bi ostvario svoje ciljeve, mnogi na europskoj strani misle da su stvari ovaj put ipak otišle predaleko. Zbog najnovije Orbánove ucjene, europski čelnici stigli su prekjučer u Kijev na obilježavanje četvrte godišnjice brutalnog rata praznih ruku, bez obećanog zajma od 90 milijardi eura, što u ovom trenutku nije samo simbolično pitanje.

Već u ožujku Ukrajincima će početi ponestajati novca za obranu i funkcioniranje države. Blokirajući već osigurana i dogovorena europska sredstva za Ukrajinu, i to u trenutku kada se Ukrajinci suočavaju s teškom situacijom na bojištu, Orbán ne krši samo temeljne vrijednosti EU nego i ugrožava stratešku sigurnost Europe.

Ključne riječi
Ursula von der Leyen Europska unija Viktor Orbán Mađarska

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
21:13 25.02.2026.

Vrijeme je da se reagira, Orban je presao sve granice. Treba vrlo ostro i grubo reagierati. Inace EU ispada kao pravi tigar bez zubi, svako malo ce netko imitirati Orbana.

PS
Petar.Storm
21:07 25.02.2026.

Davno sam vec rekao,taj Madjar je ruska sluga i treba ga pod hitno sutnuti iz EU.

Avatar Asterix
Asterix
21:17 25.02.2026.

Zar se EU sastoji od članica koje su suverene države? U čemu je onda problem? Svaka samostalno osigura novca u istoj količini u kojoj bi trebala participirati da se novci osiguravaju na razini EU. A o Orbanu ne treba trošiti riječi. Ruga se žrtvama nasilne ruske intervencije u Mađarskoj.

