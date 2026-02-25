Ovo je jedino preostalo oružje Europske unije protiv Orbána

Iako je mađarski premijer Viktor Orbán dosad puno puta ucjenjivao Europsku uniju i mahao vetom sve dok ne bi ostvario svoje ciljeve, mnogi na europskoj strani misle da su stvari ovaj put ipak otišle predaleko. Zbog najnovije Orbánove ucjene, europski čelnici stigli su prekjučer u Kijev na obilježavanje četvrte godišnjice brutalnog rata praznih ruku, bez obećanog zajma od 90 milijardi eura, što u ovom trenutku nije samo simbolično pitanje.



Već u ožujku Ukrajincima će početi ponestajati novca za obranu i funkcioniranje države. Blokirajući već osigurana i dogovorena europska sredstva za Ukrajinu, i to u trenutku kada se Ukrajinci suočavaju s teškom situacijom na bojištu, Orbán ne krši samo temeljne vrijednosti EU nego i ugrožava stratešku sigurnost Europe.