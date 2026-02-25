Naši Portali
STAN ZA OSTANAK

Mladima sufinanciranje kamata do 3500 eura

Autor
Vedran Balen
25.02.2026.
u 21:53

Brodska županija pokriva 100 posto kamata na stambeni kredit za prvu nekretninu

Brodsko-posavska županija uvela je novu demografsku mjeru za mlade: sufinanciranje kamata stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine. Subvencija se odobrava u iznosu od 100 posto mjesečne kamate na odobreni stambeni kredit, s tim da ukupan iznos isplate po pojedinom korisniku ne može prelaziti 3500 eura. Jučer su potpisani prvi ugovori s ukupno 31 korisnikom. Svim mladim obiteljima dodijeljeno je po 3500 eura. Za njih je osigurano ukupno 110 tisuća eura, što se odnosi na prošlu godinu, a namijenjeno je za sufinanciranje kamata za stambene kredite koji su odobreni za kupnju ili gradnju prve nekretnine na području županije.

Ovom mjerom u županiji žele pružiti financijsku potporu mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja i tako ih potaknuti da ostanu u Slavoniji, a one koji su već otišli da razmisle o povratku. Kako ističu, ovaj model pomoći potiče ostanak i doseljavanje mladih obitelji, omogućuje pristupačnije stambeno zbrinjavanje i olakšava uvjete kreditiranja te je dio šire demografske strategije Županije. – Ovo nam puno znači jer ćemo neko vrijeme imati puno manju ratu kredita. Možda će nam se onda kasnije biti teško vratiti na punu ratu kredita, no dobro, možda do tada bude nešto novo. Na gradnju kuće odlučili smo se prije godinu dana, dok su cijene na tržištu još donekle bile u redu. Sada je sve jako skupo, od majstora do materijala. Na što god da se ljudi odluče, na kupnju ili gradnju, velik je zalogaj – rekla je Valentina Lucić iz Trnjana, koja sa suprugom gradi kuću u brodskom prigradskom naselju Podvinju.

Iz Županije poručuju kako je program namijenjen osobama do 35 godina koje nemaju u vlasništvu drugu nekretninu pogodnu za stanovanje, prvi put kupuju ili grade kuću ili stan te imaju upisano pravo vlasništva na zemljištu na kojem grade kuću – poručili su iz Županije. Mjera se nastavlja i u ovoj godini, uz poboljšane i proširene uvjete. Za ovu namjenu planirano je 346.500 eura, što je više nego trostruko povećanje u odnosu na lani.  U odnosu na prethodni poziv, proširen je i krug potencijalnih korisnika. Subvencija više nije namijenjena isključivo mladim obiteljima, nego svim mladim osobama koje ispunjavaju propisane uvjete. Planirana sredstva dostatna su za ukupno 99 subvencija, a dodatno su preciznije razrađeni uvjeti vezani uz suvlasništvo nekretnina kao moguću zapreku za ostvarivanje prava kako bi mjera bila jasnija i pravednija u provedbi.
Što se događalo na sastanku koalicije vladajućih: DP se ne odriče Dabre, Hrebak ne odustaje ni po cijenu novih izbora
Ključne riječi
stambeni krediti sufinanciranje mladi Brodsko-posavska županija

