VIDEO Pogledajte trenutak detonacije bombe iz II. svj. rata kod Pule

Uspješno je deaktivirana avionska bomba iz Drugog svjetskog rata. Ovu složenu sigurnosnu operaciju izvršili su pripadnici MUP-ove protueksplozijske jedinice, prenosi Dnevnik.hr. Bomba je prije desetak dana pronađena u Puli. Akcija onesposobljavanja bombe započela je jutros u osam sati, kada je evakuirano sedamdesetak obitelji koje su se nalazile u 'crvenoj zoni' gdje živi oko 200 ljudi. Radi se o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a.

Bila je duga oko metar, a široka 33 centimetra, a bila je namijenjena za razaranje vojnih objekata i ciljeva. U slučaju eksplozije, procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara, čime bi nastao krater dubine oko 1,5 metara i širine oko 3,4 metra. Nakon što je detonirana, prevezena je na poligon na Marleri u Ližnjanu. Tamo je bager iskopao jamu u koju je bomba položena i na nju je postavljen eksploziv. Nakon toga izvučen je sistem za aktiviranje, a potom je zatrpana zemljom i detonirana.

