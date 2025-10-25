Nedjeljna evakuacija zbog bombe iz Drugog svjetskog rata

Danas je u Komunalnoj palači održana konferencija za medije na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Pule Peđa Grbin, voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja, voditelj Službe civilne zaštite Pazin Mladen Kiković te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić.

Predstavnici nadležnih službi detaljno su objasnili nadolazeću akciju onesposobljavanja, premještanja i uništavanja zrakoplovne bombe pronađene u naselju Veli Vrh, te građanima dali upute o sigurnosnim mjerama i procedurama evakuacije, koje su dogovorene na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Pule.

Akcija je zakazana za nedjelju, 26. listopada 2025., s početkom u 10 sati. Bombe britanske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata, tipa GP 500 lb, MkIV, pronađena je 15. listopada tijekom građevinskih radova i predstavlja izravnu opasnost za stanovništvo i objekte.

Raspored akcije je sljedeći: u osam sati je početak evakuacije, uz prvu sirenu, koja traje do devet u području Crvene zone. Narednih pola sata bit će provjera JVP Pula da su svi građani napustili Crvenu zonu, u 09:15 počinje zatvaranje prometa u Žutoj zoni (promjer 1.600 m). U deset sati započinje deaktivacije bombe od strane protueksplozijske jedinice MUP-a, sa završetkom postupka deaktivacije u jedanaest s oglašavanjem sirena za prestanak opasnosti.

Zatim slijedi povratak građana u zonu. Crvena zona, radijusa 250 metara, uključuje dijelove Ulice Vallelunga, Ulice Braće Leonardelli, Ulice Samagher i jugozapadne ogranke Sponzine ulice, te će u njoj biti provedena potpuna evakuacija stanovnika.

Žuta zona, radijusa 1.600 metara, obuhvaća Partizanski put, Vodnjansku cestu (do naselja Kapeleri), Fažansku cestu, Paduljski put do Šuride, Ulicu Prekomorskih brigada do Bauhausa, dio Punte i Rivu do Lučke kapetanije, te područje Katarina (Monumenti). U toj zoni građani trebaju ostati u zaklonu, daleko od prozora i staklenih površina.

Djelatnici JVP Pula tijekom dana obilazit će stanovnike Crvene zone i obavijestiti ih o predstojećoj evakuaciji, a za evakuirane građane osiguran je smještaj u dvorani Doma sportova „Mate Parlov“. U provedbu mjera uklanjanja bombe uključit će se sve nadležne službe Grada Pule, civilna zaštita, vatrogastvo, hitna pomoć i Crveni križ, uz policijsku koordinaciju. Za vrijeme akcije bit će na snazi privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa. Policija će regulirati promet, a Lučka kapetanija objavit će zabranu plovidbe.

Građani se pozivaju da zatvore prozore i sjenila te se pridržavaju svih sigurnosnih uputa. Telekomunikacijski operateri na području Grada Pule poslat će SMS poruku: „U Puli, naselje Veli Vrh, 26.10.2025. onesposobljava se i izmiješta bomba. Zbog sigurnosti se ne približavajte području.“

Sirene sustava javnog uzbunjivanja oglasit će početak akcije oko 8:00 sati i završetak oko 11:00 sati. Prije premještanja bombe na lokaciju za uništavanje, eksplozivno sredstvo bit će neutralizirano uklanjanjem upaljača, a potom će biti prevezeno na bivši vojni poligon „Marlera“ kod Ližnjana i uništeno kontroliranom eksplozijom. O svim važnim informacijama građani će biti obaviješteni putem Županijskog centra 112 i medija. Grad Pule moli stanovnike za strpljenje i poštivanje uputa nadležnih službi.