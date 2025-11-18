FOTO Obilježava se Dan sjećanja: Počeo je prigodni program u Vukovaru

*Obilježava se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

10:00 - U dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" počeo je prigodni program.

9:53 - Medijima se obratio i Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskoga sabora.

9:46 - Uživo iz Vukovara: Predsjednik Vlade Andrej Plenković

"Posebno smo dirnuti da je prije nekoliko tjedana došlo i do pronalaska novih posmrtnih ostataka nestalih u Domovinskom rat, među kojima Jean-Michel Nicoliera", kazao je te zahvalio svima koji su uključeni u pronalazak nestalih.

9:31 - Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara, obratio se medijima te kazao kako očekuje da sve prođe mirno i dostojanstveno. "Vjerujem da svi, koji su danas ovdje u Vukovaru, su došli u namjeri pokloniti se žrtvi Vukovara", kazao je. Njegovu izjavu možete pogledati na snimci.

9:22 - Uz Vukovar, i Škabrnja 18. studenoga obilježava 34. godišnjicu stradanja civila i branitelja u napadu koji su pod zapovjedništvom Ratka Mladića počinili pripadnici bivše JNA te srpskih paravojnih postrojba. Napad na Škabrnju počeo je 18. studenoga 1991. godine rano ujutro iz dva smjera. Jedna kolona tenkova i oklopnih transportera s kamionima pješaštva došla je preko Zemunika Gornjeg, a druga iz smjera Biljana Donjih. Glavni udar i težište napada agresora bili su na zapadnom ulazu u Škabrnju, kod zaseoka Ambar i Ražovljeve glavice, gdje su uz žestoku vatrenu potporu iz neprijateljskih uporišta i zrakoplovstva angažirane jake tenkovsko-pješačke snage JNA, srpske paravojne snage SAO Krajine i dobrovoljačke skupine iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Do središta sela i crkve Velike Gospe paravojne snage i pripadnici JNA došli su tek predvečer tjerajući ispred tenkova zarobljene branitelje i civile kao živi štit.

Civili, pretežito žene, djeca i starije osobe, koji su se skrili u podrumima i drugim zaklonjenim prostorima, nasilno su tjerani van, ubijani i masakrirani. Stotinjak civila, uglavnom žena i djece, zarobili su i odveli u Benkovac. Po okončanju napada Škabrnja je spaljena i u potpunosti uništena, crkva je do temelja srušena, a cijelo je područje minirano. Oni civili koji su bili pošteđeni kasnije su predani hrvatskoj strani u mjestu Pristegu, a muškarci su zatočeni u kninskim logorima te kasnije razmijenjeni.

Pripreme za obilježavanje stradanja Škabrnje

Na dan napada mučki je ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja, a ukupno je u Domovinskom ratu Škabrnja imala 56 civilnih žrtava i 25 poginulih branitelja. Nakon rata još je šestero mještana stradalo od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Do oslobođenja u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine u Škabrnji je ubijeno 86 osoba. Za zločine u Škabrnji osuđena je samo nekadašnja medicinska sestra Zorana Banić. Bila je optužena i osuđena za kršenje međunarodnog prava, odnosno za sudjelovanje u napadu i ubijanju stanovništva u Škabrnji 18. studenoga 1991. Najprije je u odsutnosti osuđena na 20 godina zatvora, a po uhićenju u Švicarskoj 2001. i izručenju Hrvatskoj na ponovljenom suđenju bila je osuđena na 13 godina zatvora. Nakon poništenja te odluke na još jednom ponovljenom suđenju osuđena je na deset godina, a Vrhovni sud smanjio je tu kaznu na šest godina. Iz zatvora je izašla u listopadu 2007. godine.

U programu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na obilježavanju 34. obljetnice stradanja Škabrnje, sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Središnji program obilježavanja 34. obljetnice stradanja Škabrnje počinje ujutro komemorativnim programom, slijedi Kolona sjećanja - Hodnja do Spomen-obilježja masovne grobnice i polaganje vijenaca, te potom sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu. Program završava Hodnjom "Korak po korak“ do Spomen-obilježja na mjesnome groblju sv. Luke.

9:12 - Motociklistička karavana stigla je u Vukovar. Karavana sjećanja, koju organizira Moto klub Korčula u suradnji s braniteljskim udrugama i moto klubovima iz cijele Hrvatske, vozi se u pet etapa, od 13. do 18. studenoga, na relaciji Prevlaka – Vukovar. Tradicionalna vožnja već gotovo dva desetljeća okuplja velik broj motociklista koji odavanjem počasti na svom putu prema Vukovaru čuvaju uspomenu na stradanja branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata.

Moto karavana Prevlaka-Vukovar stigla je u grad

8:49 - Ratni zapovjednik obrane Vukovara, Branko Borković, razgovarao je s Branimirom Bradarićem, novinarom Večernjeg lista, uoči početka prigodnog programa. Govoreći o tome kako doživljava Vukovar danas, kazao je: "Mislim da nikad bolje. Jedino što fali građana kao što ih je bilo prije rata. Nadam se da će ih biti." Cijeli razgovor pogledajte na snimci.

8:30 - I ove godine središnji dan obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine je 18. studeni kada je i službeno slomljena obrana Vukovara. Tim povodom su se u Vukovaru okupili brojni građani ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva. To potvrđuju i najrazličitije registracije automobila i autobusa koji se mogu vidjeti po gradskim prometnicama i parkinzima. U prilog brojnih posjetiteljima Vukovara je i činjenica da je 18. studeni neradni dan u Hrvatskoj kao i da su taj mnogi spojili s vikendom i tako dobili mini godišnji odmor koji su odlučili provesti u Vukovaru. Trenutno nema nikakvih procjena koliki broj građana se danas očekuje u Vukovaru, ali će to svakako biti više desetaka tisuća. Ono što se zna je da danas u Vukovaru neće biti predsjednika RH Zorana Milanovića, ali je zato za očekivati predsjednika Sabora i Vlade, Gordana Jandrokovića i Andreja Plenkovića, više ministara i saborskih zastupnika, brojne političke čelnike kao i druge poznate osobe iz društvenog života Hrvatske.

I ove godine 18. studeni je započeo s programom nazvanim „Put sjećanja i svjetlosti“ u okviru kojeg su učenici vukovarskih osnovnih škola palili svijeće duž križnog puta od Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Prigodni program, u okviru kojeg sudjeluje Klapa „Sveti Juraj“ HRM i glumac Darko Milas, u dvorištu vukovarske bolnice započinje u 10:00 sati. Za 10:30 sati najavljen je početak križnog puta, odnosno Kolone sjećanja koja će se od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja kretati vukovarskim ulicama. Kako je ranije i najavljeno, ovogodišnju Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Vukovara zajedno s ostalim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Prema planu programa oko 12:30 sati očekuje se dolazak Kolone sjećanja na Memorijalno groblje tako da bi polaganje vijenaca podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju trebalo započeti oko 12:45 sati. U službenom dijelu programa bit će položeno ukupno pet vijenaca i to vijenci hrvatskih branitelja Vukovara, predsjednik Republike Hrvatski, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Vukovarsko – srijemska županija i Grad Vukovar. Molitvu za za žrtve Domovinskog rata grada Vukovara predvodit će đakovačko – osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić dok će svetu misu za sve žrtve u Domovinskom ratu na Memorijalnom groblju predvoditi šibenski biskup Tomislav Rogić.

Program Dana sjećanja se nastavlja u 17 sati „Svjetlosnom rijekom sjećanja“ u okviru koje će niz Dunav biti puštene svjetiljke u spomen na ubijene i nestale branitelje Vukovara. Obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine od 18 sati pridružit će se cijela Hrvatska kada će u Ulici grada Vukovara i glavnoj ulici gradova biti paljenje svijeće. Za 18:11 sati najavljen je program pod nazivom „Zvon za Vukovar“ u okviru kojeg će se crkvena zvona širom Hrvatske u znak sjećanja na žrtvu Vukovara. S tim će i završiti središnji dio ovogodišnjeg programa Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Obilježavanje Dana sjećanja se nastavlja u srijedu kada će se prigodnim programom obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Borova naselja 1991. godine.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček pozvao je sve koji danas dođu u Vukovar da dostojanstveno odaju počast žrtvama i suzdrže se od bilo kakvih političkih izjava i aktivnosti kako bi pijetet prema žrtvama bio u prvom planu.