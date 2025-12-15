Hrvatska industrija građevinskih materijala i nova EU pravila: Tko je spreman za zelenu tranziciju?

Analiza industrije na nacionalnoj razini kroz projekt #BuildingLife koji provodi Hrvatski savjet za zelenu gradnju pokazuje da je sektor proizvođača građevinskih materijala svjestan nadolazećih obveza koje proizlaze iz revidirane Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) te povezanih EU propisa poput Taksonomije i Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR). U kontekstu regulatornih obveza – većina smatra kako će se određeni elementi novih europskih zahtjeva moći ispuniti unutar postojećih proizvodnih, tehničkih i organizacijskih kapaciteta. Ipak, zahtjevi koji podrazumijevaju sustavno i standardizirano prikupljanje podataka te izvještavanje o emisijama kroz životni vijek proizvoda, prepoznati su kao područja u kojima će biti potrebno uložiti dodatne napore i resurse.

Proizvođači aktivno provode mjere koje smanjuju emisije CO2 do ili preko 50%. Velik broj proizvodi trajne proizvode s prihvatljivim intervalima zamjene te određeni udio širi razvoj inovativnih proizvodnih postupaka, posebice u industriji cementa.

Dok je temeljna infrastruktura za energetsku učinkovitost već prisutna, prelazak na sveobuhvatno upravljanje emisijama u skladu s EPBD-om i povezanim EU zahtjevima predstavlja značajan korak naprijed koji će zahtijevati ciljane investicije i jačanje internih kapaciteta.

Kako bi industrija, ali i ostali sektori dobili dodatan poticaj – kroz #BuildingLife revidira se Putokaz za dekarbonizaciju zgrada RH sa smjernicama usklađenim s aktualnim regulatornim okvirima na nacionalnoj i EU razini.