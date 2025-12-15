Bolt Business osvaja hrvatske tvrtke - nova era poslovnih putovanja uz kontrolu troškova vožnji u poslovne svrhe

Poslovna putovanja u Hrvatskoj ulaze u novu fazu, sve više tvrtki odabire Bolt Business, rješenje koje donosi fleksibilnost, potpunu transparentnost i značajne uštede. Umjesto složenih procedura i gomile papira, platforma omogućuje centralizirano upravljanje svim vožnjama, od rezervacija za zaposlenike i klijente do automatiziranog izvještavanja i jedinstvene naplate.

Iako se posjedovanje službenog automobila može činiti sigurnom opcijom, u praksi donosi visoke fiksne i skrivene troškove. Prema Indeksu troškova automobila 2025 (Car Cost Index) koji je analizirao troškove leasinga i vožnje osobnih automobila u 28 europskih zemalja među kojima je i Hrvatska, prosječan mjesečni trošak leasinga automobila u Europi iznosi 1.090 EUR. Na razini voznog parka to predstavlja značajan fiksni izdatak, bez obzira na stvarnu upotrebu vozila. Istodobno, podaci McKinseyja pokazuju da su službena vozila neaktivna više od 90% vremena. Tvrtke koje koriste Bolt Business mogu smanjiti troškove putovanja i do 25% jer plaćaju samo stvarne vožnje i izbjegavaju trošak neiskorištene imovine.

Bolt Business olakšava poslovna putovanja budući da tvrtke mogu rezervirati vožnju u Hrvatskoj, jednako kao i u više od 600 gradova diljem Europe i šire. Poslovni korisnici i menadžment ima transparentne informacije o troškovima putovanja kroz inovativnu jedinstvenu platformu, uz objedinjeno mjesečno fakturiranje sa specifikacijama putovanja. Korisnici imaju potpunu kontrolu nad limitima potrošnje i postavljaju pravila putovanja.

Uz Bolt Business, svako putovanje automatski se bilježi i kategorizira po odjelu i svrsi putovanja, čime se eliminira potreba za čuvanjem računa ili ispunjavanjem obrazaca za povrat troškova.

Značajke i prednosti Bolt Businessa:

Centralizirana platforma – jedan korisnički profil za sve zaposlenike.

– jedan korisnički profil za sve zaposlenike. Ride Booker Portal – dodatna mogućnost rezervacije vožnji i za partnere/klijente.

– dodatna mogućnost rezervacije vožnji i za partnere/klijente. Izrada izvještaja i jedinstvena faktura – nema izgubljenih računa.

– nema izgubljenih računa. Ušteda vremena i novaca - korisnici uštede oko 20 minuta/mjesečno po zaposleniku eliminiranjem ručnih procesa.

“Bolt pruža uslugu vožnji na zahtjev u 50 zemalja širom svijeta, a korisnicima Bolt Business profila omogućuje korištenje centralizirane platforme koja objedinjuje sve poslovne vožnje, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Nudimo širok spektar transportnih rješenja poslovnim putnicima, prijevoza vozilima različitih kategorija, ovisno o potrebama zaposlenika”, izjavio je Ivan Halapa, Country Manager za Bolt Business u Hrvatskoj.

“DOK-ING je izvozno orijentirana tvrtka, a kako naša Uprava, prodajni tim i inženjeri često putuju diljem svijeta, Bolt Business za poslovne vožnje je idealno rješenje za rezervaciju vožnji od zračnih luka, do sastanaka i sajmova.” - izjavio je Gordan Pešić, predsjednik Uprave DOK-ING-a te nadodao: “Centralizirani portal tvrtkama omogućuje da se usredotoče na posao, a ne na logistiku, a sama administracija je iznimno jednostavna bez papirologije i gubitka vremena, a istovremeno je transparentno dostupan potpun uvid u troškove i fakture.”

Skriveni troškovi poslovnih putovanja

Poslovna putovanja često nose skrivene troškove, no istraživanje BCD Travela pokazuje da je najveća poteškoća, za 63% ispitanika, upravo vrijeme utrošeno na izradu izvještaja o troškovima. Prema Global Business Travel Associationu, obrada jednog putnog naloga stoji gotovo 50 EUR i traje 20 minuta, dok 19% izvještaja zahtijeva ispravke koji dodaju još 44 € i 18 minuta. Takve neučinkovitosti postupno iscrpljuju resurse, smanjuju produktivnost i agilnost tvrtki, osobito u industrijama poput tehnologije, prodaje, logistike, turizma, hotelijerstva i savjetovanja.