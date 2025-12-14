Računalni znanstvenik Roman Yampolskiy, specijaliziran za sigurnost AI-ja na Sveučilištu u Louisvilleu, iznio je dramatičnu prognozu. Postoji 99,9% vjerojatnosti da će AI izazvati izumiranje čovječanstva u sljedećem stoljeću? Ova tvrdnja, iznesena tijekom podcasta Lexa Fridmana 9. prosinca, izazvala je široku raspravu. Yampolskiy, poznat po radu na sigurnosti AI-ja i kibernetičkoj sigurnosti, u dvosatnom intervjuu tvrdio je da nijedan dosadašnji AI sustav nije bio potpuno siguran. "Svi sustavi imali su propuste ili su se ponašali nepredvidivo", rekao je. Prema njegovom mišljenju, superinteligentni AI, koji bi nadmašio ljudske sposobnosti, mogao bi razviti nepredvidive strategije za postizanje ciljeva, potencijalno ugrožavajući čovječanstvo. Ipak, ove tvrdnje temelje se na hipotetskim scenarijima i ne uzimaju u obzir moguće sigurnosne mjere ili regulatorne okvire koji bi se mogli razviti.

Yampolskiy je autor knjige AI: Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable (2024.), koja istražuje nepredvidljivost AI-ja, poteškoće u tumačenju njegovih odluka i izazove u kontroli. Knjiga upozorava na moguće opasnosti, ali ne pruža konkretne dokaze da je izumiranje neizbježno, što ograničava težinu njegovih predviđanja. Dok Yampolskiy i dio stručnjaka zazivaju oprez, druga istraživanja dovode u pitanje njegovu ekstremnu prognozu, piše Daily Express.

Studija Sveučilišta Oxford i Sveučilišta Bonn, temeljena na anketi 2700 istraživača AI-ja, procjenjuje samo 5% vjerojatnosti izumiranja uzrokovanog AI-jem. "Rizik postoji, ali neslaganje je oko toga je li on 1% ili 20%", rekla je Katja Grace, koautorica studije. Vodeći stručnjaci poput Andrewa Nga, suosnivača Google Braina, i Yanna Lecuna odbacuju apokaliptične scenarije, optužujući neke tehnološke lidere, poput Sama Altmana iz OpenAI-ja, za širenje straha radi skrivenih motiva.

Altman je, primjerice, upozorio na gubitak radnih mjesta zbog AI-ja, što je izazvalo kritike, ali nije potvrdio izumiranje kao vjerojatan ishod. Ova neslaganja ukazuju na to da Yampolskiyjeva prognoza od 99,9% preuveličava rizike i ne odražava konsenzus u znanstvenoj zajednici. Yampolskiyjevo upozorenje dolazi u trenutku kada se AI sve više integrira u svakodnevni život, od zdravstva do obrane, što pojačava važnost sigurnosnih standarda.