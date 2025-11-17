Naši Portali
ONA ŽIVI U HRVATSKOJ

FOTO Jean-Michel Nicolier posmrtno dobio hrvatsko državljanstvo, dodijeljeno i njegovoj majci

Autori: Karolina Lubina, Hina
17.11.2025.
u 12:05

Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet, objavio je premijer Plenković

Majka vukovarskog heroja Jean-Michel Nicoliera, Lyliane Fournier, dobila je hrvatsko državljanstvo. Objavio je to premijer Andrej Plenković. 

- Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj. Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet - objavio je premijer na platformi X. 

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu Vukovara, gdje je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani vukovarske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi su iz bolnice odveli Nicoliera zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga pogubljen ispred hangara na Ovčari.

U podrumu vukovarske bolnice, nekoliko sati prije smrti, u kratkome intervjuu francuskim reporterima Nicolier je rekao: “Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu. Zašto kao dragovoljac? Jer mislim da im treba pomoći. Zbog toga sam izabrao njihovu stranu".

Što za vas zapravo simbolizira Vukovar, pitali su ga reporteri: "Klaonicu. Klaonicu. Klaonicu.” Zbog zasluga u obrani Republike Hrvatske 2011. ga je tadašnji predsjednik Ivo Josipović posmrtno odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskoga, a odličje je primila njegova majka Lyliane Forunier. Po Jean-Michelu Nicolieru imenovan je i pješački most preko rijeke Vuke u središtu Vukovara, te je postavljena njegova bista.

FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Ključne riječi
hrvatsko državljanstvo Lyliane Fournier Jean-Michel Nicolier

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Senf na kobasicama
Senf na kobasicama
12:28 17.11.2025.

Lijepa gesta. Počivao u miru Božjem dragi naš 'francuz'.🙏

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
12:45 17.11.2025.

Dobiti hrvatsko državljanstvo je svakako životni san žitelja Sudana, Afganistana i Turkmenistana ali za dostojnu stariju europsku građanku iz Francuske to može biti samo šala za smijeh i moralno opterečenje balkanskog pedigreja.

