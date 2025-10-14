Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KOD OBALE VENEZUELE

VIDEO Amerikanci izvršili novi udar: 'U napadu na brod ubijeno je šest osoba'

SAD
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
14.10.2025.
u 21:51

Trump je objavio video u trajanju oko pola minute koji prikazuje nepomično plovilo pogođeno projektilom i eksploziju

U američkom napadu na brod kod obale Venezuele u utorak ubijeno je šest krijumčara droge, rekao je predsjednik Donald Trump, u najnovijoj takvoj operaciji u posljednjih nekoliko tjedana. Napad je najnoviji je primjer Trumpovih napora da iskoristi američku vojnu moć na nove i često pravno sporne načine, od raspoređivanja američkih snaga u Los Angelesu do izvođenja protuterorističkih napada na osumnjičene za trgovinu drogom. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je napad izveden protiv terorističke organizacije, ali nije otkrio o kojoj se skupini radi. "Obavještajne službe potvrdile su da je brod trgovao narkoticima i da je bio povezan s ilegalnim narkoterorističkim mrežama“, rekao je Trump, ne navodeći dokaze.

Trump je objavio video u trajanju oko pola minute koji prikazuje nepomično plovilo pogođeno projektilom i eksploziju. Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države. Američka vojska je proteklih tjedana pogodila nekoliko brodova blizu venezuelanske obale koji su navodno prevozili drogu. 

Maduro odbacuje američke optužbe i tvrdi da je samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prošlo kroz Venezuelu, od čega su, kako navodi, vlasti presrele i uništile 70 posto.

Maduro je sredinom rujna rekao da incidenti između njegove zemlje i SAD-a predstavljaju "agresiju" Washingtona, a nedugo nakon toga je objavio da vlada obučava civile za upotrebu oružja u slučaju američkog napada. 

Ključne riječi
Donald Trump Venezuela

Komentara 3

Pogledaj Sve
DA
dancuo
22:34 14.10.2025.

Ološ

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
22:15 14.10.2025.

Očito je to jedini lijek.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još