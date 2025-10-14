U Sharm El-Sheikhu u Egiptu potpisan je sporazum o miru u Pojasu Gaze i jačanju trajne stabilnosti na Bliskom istoku, nakon čega je počela teći 2. faza "Trumpova mira", u kojoj je cilj razoružati Hamas i povući izraelske snage s okupiranog teritorija. Povijesnim "Summitom o miru" predsjedavali su egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump, uz sudjelovanje više od 31 svjetskog čelnika i međunarodnih organizacija. Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa postignut je pod pokroviteljstvom SAD-a, a posredovanjem Katara, Egipta i Turske. Sporazum, koji su potpisali Trump, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, egipatski predsjednik El-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, označava prekretnicu nakon više od dvije godine krvavog sukoba. Dokument, nazvan "Sporazum o prekidu vatre u Gazi", koji je objavila Bijela kuća, pruža politička i humanitarna jamstva te obvezuje potpisnike na provedbu sveobuhvatnog mirovnog procesa.
Druga faza Trumpova plana ima dva cilja: Može li to zaustaviti sukobe koji traju više od sedam desetljeća?
Trumpov plan, iako predstavljen kao povijesni korak naprijed, mnogima se čini samo početkom novog poglavlja neizvjesnosti. Njegov "mirovni sporazum" više je politička deklaracija nego jamstvo trajne stabilnosti.
