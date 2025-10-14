Naši Portali
KAKO DUGOROČNO ODRŽATI MIR

Druga faza Trumpova plana ima dva cilja: Može li to zaustaviti sukobe koji traju više od sedam desetljeća?

Autor
Hassan Haidar Diab
14.10.2025.
u 20:04

Trumpov plan, iako predstavljen kao povijesni korak naprijed, mnogima se čini samo početkom novog poglavlja neizvjesnosti. Njegov "mirovni sporazum" više je politička deklaracija nego jamstvo trajne stabilnosti.

U Sharm El-Sheikhu u Egiptu potpisan je sporazum o miru u Pojasu Gaze i jačanju trajne stabilnosti na Bliskom istoku, nakon čega je počela teći 2. faza "Trumpova mira", u kojoj je cilj razoružati Hamas i povući izraelske snage s okupiranog teritorija. Povijesnim "Summitom o miru" predsjedavali su egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump, uz sudjelovanje više od 31 svjetskog čelnika i međunarodnih organizacija. Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa postignut je pod pokroviteljstvom SAD-a, a posredovanjem Katara, Egipta i Turske. Sporazum, koji su potpisali Trump, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, egipatski predsjednik El-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, označava prekretnicu nakon više od dvije godine krvavog sukoba. Dokument, nazvan "Sporazum o prekidu vatre u Gazi", koji je objavila Bijela kuća, pruža politička i humanitarna jamstva te obvezuje potpisnike na provedbu sveobuhvatnog mirovnog procesa.

Hamas Donald Trump Bliski istok Izrael Gaza

