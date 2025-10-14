Trump opet šokirao svojim komentarom: 'To lice… i te usne…Kreću se kao mitraljez, zar ne?'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao kontroverzu svojim komentarima o izgledu glasnogovornice Bijele kuće, Karoline Leavitt, tijekom leta Air Force One u ponedjeljak navečer, prenosi britanski The Independent. Trump je novinarima davao izjave nakon posjeta Izraelu i Egiptu, gdje je potpisao svoj mirovni sporazum s svjetskim liderima. Dok je razgovarao o turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, naglo je promijenio temu i upitao o Leavitt:

“Kako je Karoline? Ide li sve dobro?” nastavio je, “Trebala bi Karoline biti zamijenjena?” Kada mu je novinar odgovorio da je to odluka predsjednika, Trump je dodao: “To se nikad neće dogoditi. To lice… i te usne… Kreću se kao mitraljez, zar ne?”

Leavitt je bila prisutna tijekom razgovora i podijelila fotografiju Trumpa s novinarima na X, komentirajući: “12:45 po lokalnom vremenu na Air Force One. Gotovo 36 sati ovog putovanja, a predsjednik Trump radi s novinarima. Najvrijedniji Potus ikad.” Ovo nije prvi put da Trump komentira Leavittin izgled. U kolovozu je za Newsmax rekao: “Ona je postala zvijezda. To je to lice. Taj mozak. Te usne, način na koji se kreću… kreću se kao mitraljez.” I tada je istaknuo da je Leavitt “nevjerojatna” i “sjajna osoba.”

Trumpova praksa komentiranja izgleda žena u svojoj administraciji nije nova. Tijekom sastanka Kabineta u kolovozu, glavna državna tužiteljica Pam Bondi bila je meta sličnog komentara: “Gledam Pam. Nikad ne bih rekao da je lijepa, jer bi to bio kraj moje političke karijere.” Slične primjedbe izrekao je i o bivšoj guvernerki Južne Dakote i tadašnjoj kandidatkinji za predsjednicu, Kristi Noem, tvrdeći da ne smije reći da je lijepa jer bi to ugrozilo političku karijeru, ali je naglasio da je “tvrda” i sposobna. Čak je i tijekom nedavne službene posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, prema izvještajima, pohvalio izgled princeze od Walesa prilikom dolaska u dvorac Windsor: “Vrlo ste lijepi, vrlo lijepi.”