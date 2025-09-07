Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZDRUŽENE SNAGE

Velika akcija spašavanja na Velebitu: Na Svetom Brdu zaglavila ozlijeđena žena, podignut i MORH-ov helikopter

MORH
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 18:59

Dva člana HGSS-a stanice Gospić, koji su do lokacije stigli zemaljskim putem, zbrinula su ozlijeđenu osobu, a tim HRZ-a je potom pacijenticu prevezao u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku

Pripadnici 385. Eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovali su u današnjoj akciji spašavanja ozlijeđene žene na području Sveto Brdo na Južnom Velebitu, javljaju iz MORH-a. 

Na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite oko 14 sati angažiran je helikopter Mi-171 Sh koji je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) do mjesta nesreće.

Dva člana HGSS-a stanice Gospić, koji su do lokacije stigli zemaljskim putem, zbrinula su ozlijeđenu osobu, a tim HRZ-a je potom pacijenticu prevezao u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku. U 15:17 sati ozlijeđena osoba je prebačena u daljnju skrb tima Hitne medicinske pomoći.

Tisuće vjernika na Trgu sv. Petra slavilo kanonizaciju Carla Acutisa, prvog 'svetca milenijalca'
Ključne riječi
akcija spašavanja HGSS velebit MORH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
20
HRVATSKO PRAVOSUĐE U 2025.

FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni.

Učitaj još