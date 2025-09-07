Velika akcija spašavanja na Velebitu: Na Svetom Brdu zaglavila ozlijeđena žena, podignut i MORH-ov helikopter

Pripadnici 385. Eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovali su u današnjoj akciji spašavanja ozlijeđene žene na području Sveto Brdo na Južnom Velebitu, javljaju iz MORH-a.

Na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite oko 14 sati angažiran je helikopter Mi-171 Sh koji je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) do mjesta nesreće.

Dva člana HGSS-a stanice Gospić, koji su do lokacije stigli zemaljskim putem, zbrinula su ozlijeđenu osobu, a tim HRZ-a je potom pacijenticu prevezao u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku. U 15:17 sati ozlijeđena osoba je prebačena u daljnju skrb tima Hitne medicinske pomoći.