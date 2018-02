Vakula: Nakon snijega slijedi nova 'zimska radost', evo što bi bilo dobro učiniti

Nakon što je zatrpao Gorski kotar i Liku, ali i dio unutrašnjosti, snijeg i dalje nastavlja padati. Očekuje se da će ga u nedjelju biti i u unutrašnjosti Dalmacije. Nakon snijega, s početkom idućeg tjedna stižu vrlo niske temperature.

Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana, koliko će pasti snijega i koliko će biti niske temperature razgovarali smo u emisiji Večernji TV-a s glavnim meteorologom HRT-a Zoranom Vakulom:

"Nažalost ili na sreću, kako za koga, snježne uvjete imamo, pravu zimu. Možda ne onda kada su to mnogi željeli, u siječnju ili prvoj polovici veljače, nego tek sada. Neki će reći bolje ikad nego nikad, a drugi će se pitati zašto baš sada. Dakle, imamo više od metra snijega na službenim meteorološkim postajama DHMZ-a , pri čemu je od jučer ujutro do jutros u 7 sati, primjerice u Delnicama, napadalo 30 centimetara novog snijega, i to onog mokrog, teškog, tako da stvara poteškoće i u prometu, ali i na mnogim krovovima", rekao je Vakula u emisiji Večernji TV-a i dodao da optimizam ne nudi ni današnji dan.

Zbog minusa bi tijekom vikenda bilo dobro očistiti snijeg na pločnicima i kolnicima

"I danas će biti snijega u većem dijelu unutrašnjosti, u zapadnijim krajevima gotovo cijeli dan padat će snijeg, pri čemu najobilniji u prijepodnevnim satima, a prema večeri sve rjeđe. Pahulja će biti na sjevernom dijelu Jadrana. Stabilizacija oborina slijedi sutra, a uz razvedravanje i dotok hladnog zraka, slijedi nova zimska 'radost': pad temperatura i smrzavanje svega što je napadalo tako da bi bilo dobro danas ili sutra, kad prestane snijeg, očistiti sve da bude što manje tog snijega ugaženog na kolnicima i pločnicima jer slijede cjelodnevni minusi diljem unutrašnjosti, kao i unutrašnjosti Istre i Dalmacije", savjetuje HRT-ov meteorolog kojeg smo pitali hoće li se temperature doista spuštati i do -20.

Vakula: Ovo je opasna situacija, hladnoća bi mogla prouzročiti i gubitak ljudskih života

"Uz snijeg na tlu i malo oblaka tijekom noći može biti i ispod -20, ali u ovom trenutku nevažno je koliki će točno biti minus, bit će jako hladno", rekao je Vakula i dodao da bi te temperature mogle biti blizu rekorda za ovo doba godine. Pitali smo ga i hoće li opet biti splitskog scenarija sa zaleđenom rivom.

"I ove godine valja se pripremiti na 'zimski ugođaj', na minuse, iako se sjećam Dalmatinca koji se odmah obukao u skijaško odijelo. Minusa će biti i to priličnih i na rivi i uz more, ne samo u unutrašnjosti, a znamo da se u Dalmaciji nemaju baš običaj grijati u mnogim mjestima. Ovo je situacija u kojoj treba pripaziti, ne samo na sebe nego i na druge, pogotovo na ljude slabijeg imovinskog stanja, beskućnike. Ovo je opasna situacija. Ova bi hladnoća mogla prouzročiti gubitak ljudskih života, ne samo materijalnu štetu", upozorio je Vakula.

Foto: Boris Ščitar

