VIDEO Mario Radić uzeo gitaru u Torontu i zabavljao navijače uoči utakmice

Hrvatski navijači zagrijavali su atmosferu u Torontu uoči utakmice Hrvatske i Paname, a pridružio im se i Mario Radić, predsjednik stranke Domino. Na snimci čitatelja snimljenoj uoči susreta vidi se skupina navijača u hrvatskim dresovima kako pjevaju pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", dok ih Radić prati na gitari.

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Navijači su se okupili u dobrom raspoloženju, odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele i plave kvadratiće, a pjesma se brzo proširila među okupljenima. Radić je gitarom pratio navijačko pjevanje, stvarajući atmosferu kakva se često može vidjeti među hrvatskim navijačima na velikim natjecanjima. Hrvatska reprezentacija utakmicu protiv Paname igra u Torontu u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, a navijači su se i prije početka susreta pobrinuli da atmosfera u gradu bude u znaku vatrenih.



Foto: Danijel Lijović