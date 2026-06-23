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Hrvati spremni za noć bez spavanja: Počinje ludnica u gradovima, kafići će raditi do jutra

Zagreb: Hrvatski navijači na InMusic festivalu uoči utakmice Hrvatske i Paname
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 23:02

U Zagrebu će se utakmica moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića i na Cvjetnom trgu, dok će kafići moći do tri sata ujutro

*Hrvatska reprezentacija večeras u 1 sat igra protiv Paname
*Utakmica će definirati njezin daljnji put na Svjetskom prvenstvu
*Unatoč kasnom terminu, diljem Hrvatske vlada navijačka atmosfera

23:00 - Uoči utakmice, mnogi su s navijačkim rekvizitima stigli i na INmusic festival koji se održava na zagrebačkom Jarunu. Tamo su se, naime, mogli vidjeti navijači s majicama i šalovima na "kockice".

FOTO Navijački rekviziti na INmusicu
Zagreb: Hrvatski navijači na InMusic festivalu uoči utakmice Hrvatske i Paname
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22:50 - Iako utakmica Hrvatske protiv Paname počinje tek u jedan sat iza ponoći, navijači će je moći pratiti u brojim kafićima i na trgovima. U Zagrebu će se, kako je ranije potvrdio gradonačelnik Tomislav Tomašević, utakmica moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića i na Cvjetnom trgu, dok će kafići moći do tri sata ujutro.

Navijači Hrvatske i Paname počeli su se okupljati u Torontu
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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