Hrvati spremni za noć bez spavanja: Počinje ludnica u gradovima, kafići će raditi do jutra

*Hrvatska reprezentacija večeras u 1 sat igra protiv Paname
*Utakmica će definirati njezin daljnji put na Svjetskom prvenstvu
*Unatoč kasnom terminu, diljem Hrvatske vlada navijačka atmosfera
23:00 - Uoči utakmice, mnogi su s navijačkim rekvizitima stigli i na INmusic festival koji se održava na zagrebačkom Jarunu. Tamo su se, naime, mogli vidjeti navijači s majicama i šalovima na "kockice".FOTO Navijački rekviziti na INmusicu
22:50 - Iako utakmica Hrvatske protiv Paname počinje tek u jedan sat iza ponoći, navijači će je moći pratiti u brojim kafićima i na trgovima. U Zagrebu će se, kako je ranije potvrdio gradonačelnik Tomislav Tomašević, utakmica moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića i na Cvjetnom trgu, dok će kafići moći do tri sata ujutro.Navijači Hrvatske i Paname počeli su se okupljati u Torontu
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