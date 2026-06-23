Hrvati spremni za noć bez spavanja: Počinje ludnica u gradovima, kafići će raditi do jutra

*Hrvatska reprezentacija večeras u 1 sat igra protiv Paname

*Utakmica će definirati njezin daljnji put na Svjetskom prvenstvu

*Unatoč kasnom terminu, diljem Hrvatske vlada navijačka atmosfera

23:00 - Uoči utakmice, mnogi su s navijačkim rekvizitima stigli i na INmusic festival koji se održava na zagrebačkom Jarunu. Tamo su se, naime, mogli vidjeti navijači s majicama i šalovima na "kockice".

FOTO Navijački rekviziti na INmusicu

22:50 - Iako utakmica Hrvatske protiv Paname počinje tek u jedan sat iza ponoći, navijači će je moći pratiti u brojim kafićima i na trgovima. U Zagrebu će se, kako je ranije potvrdio gradonačelnik Tomislav Tomašević, utakmica moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića i na Cvjetnom trgu, dok će kafići moći do tri sata ujutro.